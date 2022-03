“Baldi giovani in Tv” la trasmissione ideata da Samigo e Zetatielle, conduce Annalisa Baldi

In diffusione nazionale da martedì 22 marzo per 12 puntate.

“Baldi giovani in Tv” è un nuovo programma televisivo che rimette al centro il talento italiano, attraverso musica, libri, cinema, lifestyle, street art, con servizi e interviste esclusive. Un contenitore settimanale di 15 minuti, dinamico, vario, emozionale, rivolto a un target trasversale con un occhio di riguardo ai giovani.

Alla conduzione Annalisa Baldi, già finalista di XFACTOR, che ci porta alla scoperta delle realtà artistiche più interessanti e nuove del nostro Bel Paese, al grido di quello che si preannuncia un nuovo tormentone: “Stai Tiun!”.

Tante le rubriche: dall’”Intervista” in esclusiva dei personaggi più originali del panorama italiano, a “33 GIRI di ricordi” presentata da Lele Boccardo alla ri-scoperta dei grandi successi della storia della musica, a “Libri on the road” che ogni settimana presenta un nuovo libro e il suo autore, a “Arte, tutto quello che avresti voluto sapere, ma che non hai mai osato chiedere” di Monica Col, poi “Oroscoperò” lo speciale Oroscopo dell’amore condotto da La Castrologa con i suoi inseparabili strumenti di lavoro (il gatto nero e lo shaker) e ancora cinema, teatro, musei, fashion.

Il direttore artistico è lo scrittore e autore Igor Nogarotto, la responsabile editoriale la giornalista Tina Rossi, l’editing e il montaggio sono a cura di Iso Produzioni.

Il format va in onda tutti i martedì alle 14,35 sul circuito nazionale SUPERSIX (oltre 20 emittenti disseminate per tutto lo stivale), il mercoledì alle 20,10 su Euro Tv, il giovedì alle 17 su Iunior Tv; èvisibile anche su tutte le nuove piattaforme, dalle APP dei canali, alla HbbTV. Per la prima programmazione sono previste 12 puntate, fino al termine di giugno, per poi ripartire a settembre con la nuova edizione.

Baldi giovani in Tv è realizzato da Samigo Press e Zetatielle Magazine in collaborazione con Germanelli e Radio L’Olgiata.

Info, candidature di progetti :

samigo@samigo.com – tina.rossi@zetatielle.com – 3775342000