“Be it moon, or sun, or what you please” al Teatro Pime

Il Centro Pime di Milano, crocevia di incontri, narrazioni, sguardi e orizzonti che diano testimonianza viva del suo carisma primario, l’esperienza della missione, ospita nel suo Teatro di via Mosè Bianchi 94 un altro spettacolo della compagnia under 35 Polveri di Scena, nell’ambito della rassegna “Cogli la prima mela”, volta a dare spazio e opportunità ai giovani artisti particolarmente penalizzati dalle misure di gestione della pandemia.

Venerdì 4 Marzo 2022 al Teatro Pime va dunque in scena “Be it moon, or sun, or what you please”, riadattamento de “La bisbetica domata” di Shakespeare. Firma lo spettacolo la compagnia Polveri di scena, fondata e diretta da Lorenzo Capineri, 29 anni, curatore dell’intera rassegna e organizzatore, insieme ad Agnese Zappin, di “Cogli la prima mela”, sotto la guida del direttore artistico del Pime Andrea Zaniboni.

In scena due attori interpreti della storia d’amore tra Lucenzio e Bianca e fra Petruccio e Caterina. Amore falso da una parte e malato dall’altra. Relazioni che mostrano il tunnel buio nel quale ci si può perdere e al tempo stesso ci svelano che non è mai troppo tardi per cercare l’amore autentico.

INFO

Teatro PIME, via Mosè Bianchi 94 (Metro linea rossa e Lilla fermata Lotto, bus 94) ore 20.30

Biglietti: https://www.clappit.com/biglietti/acquista-biglietti-polveri-di-scena-be-it-moon-or-what-you-please.html

Intero: €10

Ridotto under 16: €8

Per informazioni: coglilaprimamela@gmail.com