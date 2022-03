“Buon compleanno Pippo! Ricordo musicalmente festoso di Filippo Crivelli” al Teatro No’hma

Il 27 marzo 1928 nasceva a Milano Filippo Crivelli, indimenticabile regista teatrale, scomparso lo scorso 6 febbraio, che col suo lavoro per sessant’anni ha attraversato generi diversi, dalla lirica al balletto, dalla prosa all’operetta.

Per ricordarlo, proprio nel giorno del suo compleanno, Livia Pomodoro ha deciso di organizzare un evento speciale allo Spazio Teatro No’hma in via Orcagna 2 insieme a un gruppo di amici che hanno accompagnato Filippo nel suo lungo ed entusiasmante percorso artistico.

Da quelli che sono stati accanto a lui fin dagli inizi al Teatro Gerolamo, come Rosalina Neri, ad attrici che lo hanno seguito nelle situazioni più diverse, l’Orestea di Gibellina e lo storico Milanin Milanon, come Anna Nogara; a chi ha preso parte alle sue esilaranti operette, come Riccardo Peroni, fino ad attori che in tempi più recenti hanno condiviso con Pippo il suo amore per la Francia, Mario Cei, e cantanti che avrebbero dovuto lavorare con lui ma che purtroppo non hanno potuto farlo, come Giovanna.

A coordinare l’evento Marco Rampoldi, che coinvolgerà questi amici in una chiacchierata informale, condita da molta musica e dalle immagini di alcuni momenti della carriera di Pippo.

L’evento, per felice coincidenza, cade nella Giornata Mondiale del Teatro, istituita nel 1961 dall’Istituto Internazionale del Teatro fondato dall’UNESCO per promuovere la protezione e la diffusione della danza e del teatro come libere forme di espressione culturale. La presidente Livia Pomodoro, anche in ragione della Cattedra UNESCO presso l’Università degli Studi di Milano a lei attribuita, ricorderà questo evento, unico e importante, insieme ai suoi ospiti.

L’ingresso al No’hma è come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

“Buon compreanno Pippo!”

Ricordo musicalmente festoso di Filippo Crivelli

Invitati

Mario Cei

Rosalina Neri

Giovanna Nocetti

Anna Nogara

Riccardo Peroni

Dada Saligeri

e Peppe Barra in collegamento video

Ed inoltre

Walter Bagnato alla fisarmonica e al pianoforte

Giuseppe di Benedetto al pianoforte

Coordinamento Marco Rampoldi

Padrona di casa Livia Pomodoro