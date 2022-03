Carlo Conti chiude la Scuola dei leader a Firenze alla Manifattura Tabacchi

By

Sarà Carlo Conti a chiudere oggi, sabato 5 marzo a Firenze il Rotary Youth Leadership Award (RYLA), la scuola dei leader del futuro, esperienza formativa immersiva dedicata a 27 giovani tra i 20 e i 30 anni provenienti da tutta Italia, che hanno avuto modo di confrontarsi con alcuni tra i protagonisti della scena pubblica e istituzionale. Il conduttore televisivo sarà ospite per partecipare alla tavola rotonda in programma nel pomeriggio in Manifattura Tabacchi e ricevere il più alto riconoscimento dei Rotary Club.

La giornata si apre al Grand Hotel Adriatico (via Maso Finiguerra, 9) per la sessione mattutina, con la lecture dell’agronomo Stefano Santarelli in tema “La transizione ecologica: slogan di moda o concreta possibilità di crescita”, e l’atteso intervento dell’astronauta Roberto Vittori.

La cerimonia di chiusura si terrà invece alla Manifattura Tabacchi (via delle Cascine, 35) a partire dalle ore 15, con i saluti della Vicesindaca di Firenze Alessia Bettini. Protagonisti del seminario conclusivo “Prospettive di futuro per le nuove generazioni” l’archistar Marco Casamonti, fondatore di Archea Associati, il Direttore di Polimoda Massimiliano Giornetti e il volto Rai Carlo Conti. Modera Gabriele Canè, Condirettore e editorialista di QN.

Evocativo il titolo scelto per questa edizione del RYLA: “Guardare al presente per costruire il futuro”.