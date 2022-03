“Che razza di Cabaret!” di ControTempoTeatro al Teatro Cristallo

Uno spettacolo ironico, grottesco, a tratti poetico, sul tema del razzismo andrà in scena venerdì prossimo, 18 marzo alle 21 al Teatro Cristallo di Bolzano: “Che razza di Cabaret!” di ControTempoTeatro è una drammaturgia di testi e canzoni a cura di Flora Sarrubbo per la regia di Christian Mair con in scena Oscar Bettini, Diletta La Rosa e Flora Sarrubbo, musiche di Joe Chiericati e prevede il coinvolgimento diretto del pubblico. Lo spettacolo rientra nel percorso “Madre Terra” del Teatro Cristallo, della Caritas Bolzano-Bressanone e del Centro per la pace di Bolzano ed è promosso dal Circolo Culturale Kulturverein ANPI Franca “Anita Turra Hans Egarter, ARCI Bolzano Bozen, Consulta Provinciale Studentesse e Studenti Alto Adige Südtirol nell’ambito delle settimane d’azione STOP RACISM 2022.

Uno spettacolo coinvolgente, dove ironia e poesia si intrecciano, si scontrano e s’incontrano, ideato e portato in scena dalla compagnia ControTempoTeatro per ribadire l’importanza di dire basta al razzismo e a tutte le forme di discriminazioni. L’appuntamento, che rientra nelle settimane di azione “Stop racism 2022” è per venerdì prossimo, 18 marzo alle 21, al Teatro Cristallo di via Dalmazia 30 a Bolzano. “Che razza di cabaret” è diretto da Christian Mair e Flora Sarrubbo, le musiche sono di Joe Chiericati ed in scena ci sono Diletta La Rosa, Oscar Bettini, Joe Chiericati e Flora Sarrubbo.

Lo spettacolo riprende le caricature dei neri con i moderni Jim Crow alla ribalta, passa per il varietà senza tempo di chi decide che esistano grandi e piccole razze, sottolinea la satira di quel politicamente corretto che ci fa stare tutti tanto bene, passando fino ai ritornelli dei nostri armigeri sovranisti in cerca di consensi, anche se ora, a seguito della situazione instabile mondiale, meno disposti ad esporsi e a mettere la faccia su posizioni di questo tipo. Trascinati nel mondo eccentrico e affascinante di un cabaret “di razza” gli spettatori saranno invitati a sperimentare in prima persona le proposte degli attori rendendosi co-responsabili della drammaturgia dello spettacolo. E forse il meno razzista tra di noi scoprirà nel corso della serata di esserlo più o meno come tutti gli altri.

Lo spettacolo è promosso dal Circolo Culturale Kulturverein ANPI Franca “Anita Turra Hans Egarter, ARCI Bolzano Bozen, Centro per la Pace di Bolzano, Consulta Provinciale Studentesse e Studenti Alto Adige Südtirol nell’ambito delle settimane d’azione STOP RACISM 2022 e fa parte anche del percorso “Madre Terra” del Teatro Cristallo, della Caritas Bolzano – Bressanone e del Centro per la pace di Bolzano.

INFO

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto a 7 euro per chi è in possesso della Cristallo Card mentre è gratuito l’ingresso per gli studenti e le studentesse interessate.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo spettacolo e per gli altri della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it

Per poter accedere alla sala è necessario essere in possesso della certificazione verde rinforzata (Super Green Pass) e mascherina FFP2.