Ci saranno anche i sindaci e gli amministratori dell’area metropolitana fiorentina per il ”Sindaco Pescatore”

Ci saranno anche i sindaci e gli amministratori dell’area metropolitana fiorentina, con il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, domani sera ad assistere allo spettacolo “Il sindaco Pescatore” con Ettore Bassi, in scena al Teatro Puccini di Firenze: il racconto di un uomo che ha sacrificato la vita per il suo territorio e la sua comunità, ucciso il 5 settembre 2010 da assassini tuttora ignoti a Pollica, il suo Comune nel Cilento. Anci Toscana e il Teatro Puccini hanno deciso di collaborare perchè ci sia la più ampia partecipazione a questa prima teatrale.

“Angelo Vassallo è stato un eroe dei nostri tempi – spiega Biffoni – Per tutti i sindaci, per tutti coloro che hanno un ruolo nell’amministrazione di un Comune rappresenta un modello, un punto di riferimento, un esempio a cui fare riferimento ogni giorno della nostra attività. Mi auguro e mi aspetto una grande risposta: conoscere meglio questo personaggio sarà per tutti noi di grande ispirazione”.

Vassallo, con la sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante, attraverso la sua carriera politica, è arrivato a raggiungere successi straordinari nel Cilento. Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, ha sempre operato nell’ottica del bene comune in una regione malata e straordinaria come la Campania, Vassallo era noto come il Sindaco Pescatore, per il suo passato professionale, per l’amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre ispirato. È stato esempio di rigore nel rispetto della legge, con modi severi e fermi, che però hanno permesso di mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento. Venne ucciso la sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto. Più di 500 tra sindaci, amministratori locali e semplici cittadini il 10 febbraio 2018 hanno marciato per dire no alla archiviazione dell’inchiesta su questo barbaro e irrisolto omicidio.

