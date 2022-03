”Clichè” con Cinzia Brugnola ad AltaLuceTeatro

Con Cinzia Brugnola

Testo e regia di Silvia Beillard

Musiche Fabrizio Rabbolini

Quartetto Arceus

Violino I Alessandro Savinetti

Violino II Giorgia Brancaleon

Viola Francesco Scarpetti

Violoncello Giulia Libertini

Voce maschile Jacopo Paoli

Assistenza tecnica Lorenzo Lamastra e Clara Fontana

Cliché è la narrazione in prosa e musica della storia di una donna qualunque. Dall’infanzia alla vecchiaia, attraverso i luoghi comuni che ogni donna qualunque sperimenta. Eva è la nostra protagonista. Nasce in una famiglia nè povera nè ricca del Nord Italia, con solide radici nel Sud. Partendo da una storia semplice, comune, che possa essere di facile immedesimazione da parte di tutte le donne, ma che possa generare una riflessione anche nel maschile, affrontiamo i temi dello stereotipo femminile nella famiglia e nella società; i luoghi comuni legati all’essere “femmina”; i compromessi e le rinunce connesse all’essere donna, in Italia, oggi.

È un racconto che sta in bilico tra il dramma e la farsa, tra i fischi per strada e la dedizione alla famiglia. Perché ancora oggi l’immagine femminile ha bisogno di modelli identificativi nuovi, non solo per le Donne ma anche e ancor di più, per gli uomini. La parte musicale accompagna la vita della protagonista, come una voce interna o un ricordo che la definisce; mentre le proiezioni parlano, urlano, affacciate alla finestra, tutte quelle parole di cui sono piene le televisioni, le pubblicità, il cinema.

Durata 70′

