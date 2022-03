”Esercizi di Fantastica” al Teatro Comunale Mario Spina per la Giornata Mondiale del Teatro

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Domenica 27 marzo appuntamento al Teatro Comunale Mario Spina per la Giornata Mondiale del Teatro,un’occasione per vivere insieme il luogo di condivisione, sogno e fantasia per eccellenza: il teatro.

Il Mario Spina ha rappresentato in questi due difficili anni di pandemia, un punto di riferimento per sostenere il lavoro degli artisti con le numerose residenze artistiche accolte e una ricca programmazione di spettacoli che hanno mantenuto vivo il rapporto con il pubblico; nel maggio 2020 è stato tra i primi teatri italiani a riaprire dopo il lockdown.

Sosta Palmizi è lieta di festeggiare questa importante giornata con lo spettacolo che proprio da Castiglion Fiorentino, con una residenza nel 2020, ha iniziato il suo percorso di diffusione in tutta Italia.

Alle ore 18:00, grandi e piccini sono invitati alla replica di Esercizi di Fantastica, spettacolo di teatro-danza nato da un’idea di Giorgio Rossi.



Un’attività domenicale che trova affinità e risonanza con il Patto della Lettura, il progetto di promozione del libro di cui l’Assessorato alla Cultura si è fatto promotore e di cui Sosta Palmizi è tra i firmatari. Lo spettacolo è infatti ispirato ai testi del celebre scrittore e pedagogista Gianni Rodari, ed è inoltre il vincitore del Premio della giuria e del pubblico Vimercate Ragazzi Festival 2021.

“Un gioco di trasformazione progressiva che dal grigiore iniziale dei tre personaggi

deflagra in un’energia coinvolgente e travolgente”

Michele di Donato, Il Pickwick

“Delizioso, leggero, sorretto da una drammaturgia intelligente

e con una strizzata d’occhio all’indimenticabile Gianni Rodari”.

Simona Frigerio, The Black Coffee

“Uno spettacolo scoppiettante, giocoso, comico e che veicola una proposta di vita fatta di relazioni con le cose che ci circondano e soprattutto gli altri.” Dichiara l’autore e coreografo Giorgio Rossi.

Esercizi di fantastica racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. I tre personaggi, grigi, annoiati e totalmente assorbiti dai loro cellulari, tablet e computer, si muovono meccanicamente nella vita quotidiana, con i pensieri altrove. Ma qualcosa, all’improvviso, li riporta nel momento presente, un elemento inaspettato rapisce il loro sguardo: la casa diventa teatro di nuove avventure e di trasformazioni! Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti!

Da un’idea di Giorgio Rossi

una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, Giorgio Rossi

interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti

scenografie Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardi

costumi Beatrice Giannini, Francesca Lombardi

illustrazioni Francesco Manenti

disegno luci Elena Tedde

esecuzione tecnica Massimiliano Ferrari

produzione Associazione Sosta Palmizi

con il contributo di MiBACT e Regione Toscana; con il sostegno di Armunia (Rosignano LI), Wintergarten – Atelier di Teatro Permanente (Livorno), Comune di Castiglion Fiorentino (Ar); ringraziamenti Spazio Nunc, Elena Giacomin

INFO

Biglietto intero 8€ / ridotto 5 € (under 18)

Disponibili in prevendita on-line su https://www.liveticket.it/sostapalmizi (costo biglietto + d.p).

La biglietteria in loco aprirà a partire da un’ora e mezza prima degli spettacoli. Si invitano gli spettatori a privilegiare l’acquisto del biglietto on-line.

Prenotazioni disponibili al numero 0575 630678 | dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:00 via WhatsApp al 393 9913550

L’accesso a teatro è regolato dall’osservanza delle linee guida della Normativa anti Covid19 vigente.

Per maggiori informazioni: Associazione Sosta Palmizi tel. 0575 630678 / cell. 393 9913550 | e-mail info@sostapalmizi.it

L’evento è realizzato da Sosta Palmizi nell’ambito del progetto a sostegno delle Residenze Artistiche della Regione Toscana; con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Castiglion Fiorentino e della Fondazione CR Firenze; in collaborazione con CapoTrave/Kilowatt.