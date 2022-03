”Gala Fracci” alla Scala

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Direttore: Manuel Legris

Artisti ospiti: Alessandra Ferri, Marianela Nuñez, Roberto Bolle e Carsten Jung

Orchestra del Teatro alla Scala

Direttore: Valery Ovsyanikov

da Giselle (coreografia Jean Coralli-Jules Perrot, ripresa di Yvette Chauvirè, musica Adolphe Adam)

da Excelsior (coreografia Ugo Dell’Ara, musica Romualdo Marenco)

da Chéri (balletto di Roland Petit, musica Francis Poulenc)

da Romeo e Giulietta (coreografia Rudolf Nureyev, musica Sergej Prokof’ev)

da La vedova allegra (coreografia Ronald Hynd, musica Franz Lehár)

da Lo schiaccianoci (coreografia e regia Rudolf Nureyev, musica Pëtr Il’ič Čajkovskij)

da La strada (coreografia Mario Pistoni, musica Nino Rota)

da La Péri (coreografia Jean Coralli, ripresa Loris Gai, musica Friedrich Burgmüller)

Cachucha (coreografia da Jean Coralli, musica Friedrich Burgmüller)

da L’heure exquise (regia e coreografia Maurice Béjart, musica Gustav Mahler)

da La Bella addormentata nel bosco (coreografia e regia Rudolf Nureyev, musica Pëtr Il’ič Čajkovskij)

da Onegin (balletto di John Cranko, musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij)

da Symphony in C (coreografia George Balanchine© School of American Ballet, musica Georges Bizet)

Luci Marco Filibeck

Carla Fracci è stata e rimane una figura cardine della storia della danza, personaggio di riferimento per il Teatro alla Scala e per tutta la cultura italiana. Una storia di talento, ostinazione e lavoro che ha ispirato e tuttora ispira generazioni di giovani, non solo nel mondo del balletto.

Per celebrare questa stella, leggendaria, il Direttore del Ballo Manuel Legris ha voluto istituire un Gala a lei intitolato, un tributo alla sua grandezza; un omaggio a colei che ha lasciato un segno fortissimo nella nostra identità e ha dato un contributo fondamentale al prestigio della cultura e della danza italiana nel mondo che vuole divenire, ad ogni stagione, un appuntamento fisso, per convogliare e celebrare nel suo nome la danza e il balletto con un ampio respiro internazionale.

“Spirito che resta con noi, riempie le sale ballo, il palcoscenico e i nostri cuori, come la sua energia mai sopita, che ci ha catturato e affascinato quando è tornata a riabbracciare il Teatro e i suoi artisti. Un grande vuoto che, allo stesso tempo, ci fa sentire ricolmi e ricchi di tutta la sua storia, che è la storia del balletto, privilegiati per aver condiviso la sua arte che è vita, leggendario modello e fonte di ispirazione di tutte le generazioni di ballerine”. Così aveva commentato Manuel Legris alla notizia della scomparsa di Carla Fracci.

E con questo spirito, la prima edizione del Gala a lei intitolato non poteva che essere avvolto dalla sua storia, e da suggestioni legate a titoli di repertorio che hanno visto in Carla Fracci una protagonista speciale, che ha saputo, con la sua cifra interpretativa, rendere unici e memorabili questi ruoli (Giselle, La Péri, Lo schiaccianoci, Symphony in C, Onegin, La vedova allegra, Cachucha, La Bella addormentata nel bosco), e titoli creati per lei che restano indissolubilmente legati alla sua iconica immagine (Excelsior, Chéri, La strada, L’heure exquise, Romeo e Giulietta).

In scena, per questa serata unica, che vedrà sul podio Valery Ovsyanikov a dirigere l’Orchestra della Scala tutto il Corpo di Ballo con i suoi primi ballerini e solisti, e artisti internazionali: Alessandra Ferri, accanto a Carsten Jung, ballerino di punta per molti anni dell’Hamburg Ballett porta alla Scala per la prima volta un estratto da L’heure exquise, con cui ha celebrato lo scorso giugno i suoi quarant’anni di carriera e che è diventato, con la scomparsa di Carla Fracci, un omaggio ancora più commosso a colei che creò con Maurice Béjart il personaggio di Winnie. Marianela Nuñez, principal del Royal Ballet danzerà assieme a Roberto Bolle il passo a due da La vedova allegra; insieme Roberto Bolle e Marianela Nunez faranno rivivere anche l’appassionante passo a due dal primo atto di Onegin di John Cranko, balletto che già li ha visti acclamati alla Scala e li rivedrà in settembre. I nostri artisti di punta saranno impegnati in diversi passi a due: Virna Toppi e Mattia Semperboni, la Civiltà e Lo Schiavo in Excelsior, Emanuela Montanari e Nicola del Freonel passo a due da Chéri, Vittoria Valerio e Claudio Coviello del passo a due del balcone da Romeo e Giulietta, Martina Arduino e Marco Agostino nel passo a due da La Péri, Antonella Albano e Massimo Garon saranno Gelsomina e Il Matto in La strada.

L’assolo Cachucha sarà danzato da Caterina Bianchi; l’Adagio della rosa da La Bella addormentata vedrà nel ruolo di Aurora Agnese Di Clemente; Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko saranno protagonisti del gran pas de deux dal terzo atto di Lo schiaccianoci, che vedrà in scena anche il Corpo di Ballo nel famosissimo valzer dei fiori. Corpo di Ballo che sarà anche impegnato nel secondo atto di Giselle, con Alice Mariani nel ruolo di Myrtha e Alessandra Vassallo con Agnese di Clemente (due willi), nel momento di ensemble da La strada e in Symphony in C, grande esempio del genere “concertante” di George Balanchine, di cui sarà presentato il quarto movimento e il travolgente finale dove si riuniscono l’intero organico del balletto e le coppie principali di ogni movimento: Maria Celeste Losa con Nicola Del Freo, Martina Arduino con Timofej Andrijashenko, Nicoletta Manni con Marco Agostino, Virna Toppi con Claudio Coviello.

Prima parte

Giselle

Coreografia Jean Coralli-Jules Perrot

Ripresa coreografica Yvette Chauvirè

Musica Adolphe Adam

Dall’Atto II: Myrtha e le Willi

Alice Mariani

Alessandra Vassallo Agnese Di Clemente

e il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Excelsior

Coreografia Ugo Dell’Ara

Musica Romualdo Marenco

Passo a due dall’Atto II

Virna Toppi Mattia Semperboni

Chéri

Balletto di Roland Petit

Musica Francis Poulenc

Passo a due dal quadro secondo

Emanuela Montanari Nicola Del Freo

Romeo e Giulietta

Coreografia Rudolf Nureyev

Musica Sergej Prokof’ev

Pas de deux dall’Atto I

Vittoria Valerio Claudio Coviello

La vedova allegra

Coreografia Ronald Hynd

Per gentile cooncessione di The Australian Ballet

Musica Franz Lehár

Passo a due dall’Atto III

Marianela Nuñez Roberto Bolle

Lo schiaccianoci

Coreografia e regia Rudolf Nureyev

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

Dall’Atto II : Valzer dei fiori e Grand pas de deux

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Nicoletta Manni Timofej Andrijashenko

Seconda parte

La strada

Coreografia Mario Pistoni

Musica Nino Rota

ensemble

Alessandra Vassallo Gioacchino Starace e il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

passo a due

Antonella Albano Massimo Garon

La Péri

Coreografia Jean Coralli

Ripresa coreografica Loris Gai

Musica Friedrich Burgmüller

Passo a due

Martina Arduino Marco Agostino

Cachucha

Coreografia da Jean Coralli

Musica Friedrich Burgmüller

Arrangiamento Gàbor Kerènyi

Caterina Bianchi

L’heure exquise

Variazioni su un tema di Samuel Beckett (Oh, les beaux jours)

Regia e coreografia Maurice Béjart

Musica Gustav Mahler

Estratto

Alessandra Ferri Carsten Jung

La Bella addormentata nel bosco

Coreografia e regia Rudolf Nureyev

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

Adagio della Rosa – dall’Atto I

Agnese di Clemente

Gabriele Corrado Christian Fagetti Edoardo Caporaletti , Mattia Semperboni

Onegin

Balletto in tre atti di John Cranko

Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Arrangiamento e orchestrazione di Kurt-Heinz Stolze

Passo a due dall’Atto I, secondo quadro

Marianela Nuñez Roberto Bolle

Symphony in C

Coreografia George Balanchine © School of American Ballet

Musica Georges Bizet

IV movimento e finale

Maria Celeste Losa Nicola Del Freo

Martina Arduino Timofej Andrijashenko

Nicoletta Manni Marco Agostino

Virna Toppi Claudio Coviello

e il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Prezzi

da € 10 a € 180 (inclusa prevendita)

www.teatroallascala.org