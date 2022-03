Galleria Borghese festeggia l’8 marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna

la Direttrice della Galleria Francesca Cappelletti e gli storici dell’arte del museo presentano al pubblico una serie di approfondimenti sulla pittrice Lavinia Fontana

In occasione della Giornata internazionale della donna, martedì 8 marzo la Galleria Borghese insieme all’ingresso gratuito per tutte le donne, presenta anche una iniziativa speciale: dalle ore 10.00 alle 14.00, il pubblico potrà partecipare a brevi visite di approfondimento gratuite insieme alla Direttrice Francesca Cappelletti in alternanza con uno storico dell’arte del museo, per scoprire la grande pittrice bolognese Lavinia Fontana (1552 – 1614).

Gli approfondimenti proposti sono dedicati alla celebre opera Minerva in atto di abbigliarsi, parte della collezione della Galleria, tela dipinta nel 1613 a Roma, come suggerisce la cupola della basilica di San Pietro visibile sullo sfondo, nascosta in parte da una parete scura che mette in risalto le delicate fattezze della dea della sapienza.

Il soggetto rappresenta un’insolita raffigurazione di Minerva, dea della sapienza e delle arti, secondo la mitologia protettrice delle tessitrici, a cui sembrano alludere le pregiate stoffe che la divinità sta per indossare. Ai suoi piedi, si riconoscono lo scudo e un’armatura che insieme alla civetta sul davanzale tra rami d’ulivo, e l’elmo, tenuto in mano dall’amorino, rientrano tra i suoi tipici attributi iconografici.

Le donne entrano gratuitamente al museo, salvo il costo di 2 euro per la prenotazione obbligatoria. Il biglietto è acquistabile esclusivamente presso la biglietteria del Museo oppure sul sito web www.galleriaborghese.it, cliccando sul pulsante ACQUISTA e scegliendo il ritiro presso la biglietteria. L’acquisto online del biglietto “gratuito donna” è possibile 1 biglietto alla volta.

Le visite di approfondimento sono gratuite e solo in italiano.

Appuntamento alle ore 10, 11, 12, 13 e 14 al primo piano nella sala X di fronte al dipinto.

Galleria Borghese

Piazzale Scipione Borghese 5

Roma

www.galleriaborghese.beniculturali.it