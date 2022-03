“Gli altri لخرین” del collettivo Corps Citoyen

By

Giovedì 10 e venerdì 11 marzo sul palcoscenico del Betti si mescoleranno danza, teatro, poesia, video, animazione, scrittura, ricerca antropologica e impegno civile in “Gli altri لخرین” di Corps Citoyen collettivo artistico pluridisciplinare basato tra Tunisi e Milano. Con questi strumenti il collettivo tesse nuove narrazioni che possano rafforzare i valori di cittadinanza e di riflessione sociale.

La performance Gli altri لخرین è un dialogo acido sulla percezione dell’Altro: guardare se stessi e capire il modo in cui il nostro sguardo si posa sull’altro. Chiunque fuori da noi, ma anche chi è fuori dai nostri confini geografici e culturali. Un dispositivo scenico che si muove in un territorio ibrido: immagini e canzoni banali, volgari e dirette si alternano a storie radicate nel profondo della nostra mentalità e identità occidentale. In sottile equilibrio tra finzione e realtà, Gli altri لخرین espone il dispositivo di potere che sottende la rappresentazione orientalista dell’Altro e interroga la natura politica dei corpi nella loro stessa presenza e posizionamento all’interno della rappresentazione. Definire chi parla e lo spazio che occupa sono temi centrali di una pratica performativa che si vuole contemporanea e politica.

Commedia e tragedia, finzione e realtà, autobiografia e bio-fiction, testimonianza e invenzione sono armoniosamente presenti in Gli altri لخرین, che vuole rivelare il paternalismo coloniale nascosto sotto mentite spoglie e allo stesso tempo riaffermare il diritto alla sua necessaria presenza in scena.

Il 10 marzo, dopo lo spettacolo, dialogano con la compagnia: Viviana Gravano, curatrice d’arte contemporanea, Attitudes spazio alle arti, Wissal Houbabi, poeta, Sirin Ghribi, presidente ANPI Castelbolognese (RA).

Note biografiche

La pratica del collettivo Corps Citoyen si compone di diversi strumenti disciplinari (danza, teatro, poesia, video, animazione, scrittura e ricerca antropologica) per creare nuove narrazioni contemporanee.

L’obiettivo del gruppo è quello di rafforzare i valori della cittadinanza attraverso la pratica artistica, la formazione, la ricerca e la partecipazione attiva della società civile, le potenzialità espressive dell’arte e del corpo come territorio di una battaglia biopolitica e spazio per una resistenza creativa.

In Corps Citoyen trovano casa progetti condivisi e multidisciplinari, ma anche lavori individuali degli artisti del gruppo in collaborazione con altri artisti e professionisti.

Il primo spettacolo della compagnia MOUVMA!Nous, qui avons encore 25 ans è stato prodotto nel 2013/2014 tra Tunisi e Milano. Lo spettacolo è stato semifinalista al Premio Scenario 2013 ed è vincitore del premio Mouvin’Up II sessione 2012 ed è stato in seguito presentato in numerose rassegne e festival tra l’Europa e la Tunisia, oltre ad aver ottenuto diverse menzioni speciali.

Dopo l’esperienza maturata con il primo progetto, il collettivo ha lavorato ad altri progetti multidisciplinari presentati in diverse Biennali.

Gli altri

لخنری



Regia: Anna Serlenga

Con: Rabii Brahim, Marko Bukaqeja, Anja Dimitrijevic

Voice-off: Marko Bukaqeja, Carmelo Crusafulli, Anja Dimitrijevic, Giacomo Martini, Anna Serlenga, Chiara Stoppa, Ilaria Zanotti

Performers in video: Wassim Ghrioui, Alesa Herero, Nidhal S’hili, Nour Zrafi

Spazio scenico: Manuel D’Onofrio e Paola Villani

Luci e video: Manuel D’Onofrio

Drammaturgia di scena: Bruna Bonanno

Costumi: Salah Barka

Cultural advisor: Viviana Gravano

Organizzazione e promozione: Vittoria Lombardi / cultureandprojects

con il sostegno di ZONA K nell’ambito del progetto IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia mare culturale urbano/ Qui e Ora residenza teatrale / COX 18

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

BIGLIETTI



Intero 15 €

Ridotto 13,50 €

Giovani 8 €



Scuole superiori 7,50 €

ACQUISTO ONLINE

I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Bologna Welcome (Piazza Maggiore, 1/e); Zamboni53 Store (Via Zamboni, 53/c); i punti d’ascolto delle Ipercoop Centro Borgo, Lame, Nova. Elenco completo dei punti vendita su www.vivaticket.it

PRENOTAZIONI

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 051/570977 o via e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrocasalecchio.it nei giorni e orari di apertura.

APERTURA BIGLIETTERIA

Mercoledì, venerdì e sabato dalle 15:30 alle 18

Nei giorni di spettacolo dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 19.30 fino a inizio spettacolo.