Gli eventi al Castello di Rivoli

10 – 13 marzo / March, 2022, ore 11 – 19 / 11 am – 7 pm

Teatro / Theater

La rassegna si svolge nel Teatro del Castello di Rivoli. In questa occasione, il Museo presenta una selezione di opere filmiche e immagini in movimento di artisti contemporanei dall’Ucraina, curata dall’artista Nikita Kadan (Kiev, 1982). Le proiezioni sono introdotte da una conversazione in streaming tra Carolyn Christov-Bakargiev e Kadan che si trova a Kiev.

Le opere presentate sono di:

Katya Libkind

Lada Nakonechna

R.E.P.

Antiskirt / Nikita Kadan

Alina Kleytman

Yuri Leiderman

Dana Kavelina

Revkovsky / Rachinsky

Yaroslav Futymsky

Khimey / Malaschak

Nikolay Karabinovych

Karrabing Film Collective, The Family (La famiglia)

Con la partecipazione di / with the participation of Elizabeth Povinelli

20 marzo / March, 2022, ore 17 – 19 / 5 – 7 pm

Teatro / Theater

Nel contesto della mostra Espressioni con frazioni, che aprirà il 24 aprile 2022, il Museo presenta un pomeriggio di approfondimento con l’antropologa, studiosa e membro di Karrabing Film Collective Elizabeth Povinelli. In questa occasione, sarà presentato in anteprima italiana The Family (La Famiglia), 2021, un film che interroga l’attuale crisi ecologica e la distruzione indigena e culturale che il colonialismo ha prodotto nel Nord dell’Australia. Alternando il tempo contemporaneo in cui i membri di Karrabing lottano per mantenere le loro connessioni fisiche, etiche e cerimoniali con le loro remote terre ancestrali, con un futuro popolato da esseri ancestrali che vivono all’interno di un’epoca caratterizzata da forme di capitalismo inquinanti e da zombi bianchi, The Family mescola commedia, tragedia e realismo per riflettere sulle pratiche del presente e sul loro impatto sui mondi a venire.

Federico Campagna

Filosofo in Residenza / Philosopher in Residence 2022

A seguito della prima edizione del programma Filosofia in Residenza organizzato dal CRRI – Centro di Ricerca del Castello di Rivoli, il Museo è lieto di ospitare il filosofo Federico Campagna (Sondrio, 1984). Grazie ai preziosi volumi e alle opere d’arte della Collezione Cerruti, Campagna approfondirà nel corso dell’anno 2022 il tema della “immaginazione creatrice” Mediterranea. Il risultato della ricerca entrerà a fare parte del prossimo libro intitolato Il Mare Tra Le Terre: una storia dell’immaginazione mediterranea, anticipato nel corso della residenza filosofica attraverso una serie di conferenze e podcast

Pittura in Persona

Francis Offman

Jordan Wolfson

Ambien Asparagus con / with Marc Chagall e sua figlia / and her daughter

Villa Cerruti

Alla ricerca della Collezione Cerruti

Progetto Nazionale Di Bellezza Si Vive

7 – 8 marzo / March, 2022

Como

Nell’ambito del progetto nazionale Di Bellezza Si Vive il Dipartimento Educazione dà l’avvio alle attività ColtivArte – Condividiamo un sogno! riservate a docenti e studenti insieme ai partners Il Manto-Cometa di Como e IC Como-Rebbio. Il progetto Di Bellezza Si Vive è stato selezionato da Con I Bambini con l’obiettivo di realizzare azioni partecipate per il contrasto alla povertà educativa. Tra i partner, insieme al Dipartimento Educazione la Cooperativa il Manto-Cometa di Como, On! Srl Impresa Sociale di Milano, Studio MCG – Studio Associato di Pedagogia e Psicologia Clinica di Trento, Fondazione Horcynus Orca di Messina, Assifero Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale con sede a Roma, Istituto Nazionale Fisica Nucleare con sede a Roma, Fondazione Mario Moderni di Roma, Aragorn di Milano.

Speciale Festa del Papà – Weekend’Arte per le famiglie

19 – 20 marzo / March, ore 11 – 16 / 11 am – 4 pm

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Uno speciale Weekend’Arte dedicato alla Festa del papà; un appuntamento molto amato da bambini e famiglie con percorso al Museo e workshop in relazione alle mostre in corso. Il Weekend’Arte è pensato per bambini dai 3 anni in su, papà e mamme possono scegliere se accompagnare i figli oppure proseguire la visita al Museo.

Info 011.9565213 / educa@castellodirivoli.org

Tappeto Volante 26 marzo 2022, Piazza Montale, Torino

Nell’ambito della collaborazione pluriennale con Stalker Teatro – Officine Caos e ISMEL Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali, il Dipartimento Educazione coinvolgerà la comunità di Vallette in una grande azione collettiva dal titolo Tappeto Volante, con la costruzione di un coloratissimo manufatto metafora di progettazione partecipata e sostenibile all’interno del quartiere.

INFO Per accedere alle attività è necessario avere la certificazione verde rafforzata o equivalenti / Super Green pass or equivalent is requested to access the events (clicca qui / click here) Il Castello di Rivoli osserva i seguenti orari: giovedì – domenica dalle ore 11 alle ore 19. Visite guidate gratuite alle mostre di Agnieszka Kurant, Bracha L. Ettinger, Otobong Nkanga, Achille Bonito Oliva, Espressioni. La proposizione il sabato e la domenica alle ore 11– 14 – 16 – 18. Dal 24 marzo al 25 settembre la Collezione Cerruti aprirà al pubblico dal giovedì alla domenica con tariffa speciale ridotta di € 19.50, inclusiva dell’ingresso al Castello di Rivoli.