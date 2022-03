”Granito” ospite ad ”Invito di Sosta”

Terzo appuntamento con Invito di Sosta – danza contemporanea d’autore a cura di Sosta Palmizi che vedrà sul palco del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, Granito, opera vibrante del Collettivo Munerude. Lo spettacolo porta in scena l’intensa fisicità di tre corpi femminili, una ricerca materica sul disfacimento, una coreografia che pulsa in un crescendo di energia al ritmo serrato delle musiche originali di Gabriele Ottino e Anything Pointless. L’appuntamento è per domenica 6 marzo alle ore 17:00. Al termine dello spettacolo è previsto uno spazio libero di incontro fra pubblico e artiste, un’occasione di approfondimento sulla poetica delle danzatrici e coreografe.

Lo spettacolo Granito nasce da una ricerca sul disfacimento e la ricomposizione della materia. Il progetto ha origine da un interesse nei confronti del mondo naturale, dei processi di trasformazione e decomposizione di piante e frutti, che si snodano in un tempo considerevole: il tempo necessario all’accadimento e alla trasformazione. Lavorando su grinze, pieghe ed imperfezioni Granito rinuncia ad una ambita integrità, a favore di una semplice essenza. La ricerca coreografica pone l’attenzione su segni e movimenti che il trascorrere del tempo produce sulla materia organica, mettendo in luce il divenire, lasciandolo accadere, rendendo evidente il mutamento attraverso un corpo in trasformazione.

Parallelamente alla replica, si svilupperà il progetto “I mestieri della danza”, una serie di incontri e approfondimenti durante i quali gli studenti del Liceo Coreutico incontreranno la danzatrice e coreografa Francesca Antonino, l’autore del disegno luci dello spettacolo, Mattia Bagnoli e la critica e docente universitaria, Maddalena Giovannelli.

CREDITI – un progetto del Collettivo Munerude; di e con Francesca Antonino, Laura Chieffo, Ilaria Quaglia; musiche di Gabriele Ottino e Anything Pointless; luci Mattia Bagnoli; costumi Maatroom; produzione Déjà Donné, Sosta Palmizi; progetto realizzato con il sostegno di PERMUTAZIONI – coworking coreografico a cura di Casa Luft, Zerogrammi e Fondazione Piemonte dal Vivo, Cavallerizza Irreale – Torino, H(abita)T – Rete di Spazi per la Danza/ Leggere Strutture/ Comune di Budrio, ART BO, ALDES/SPAM! rete per le arti contemporanee, Hangart Fest, finalista premio Twain Direzioni Altre; Selezionato per la Vetrina Giovane Danza d’Autore Anticorpi XL 2020; Selezione Visionari Kilowatt Festival 2020; foto Andrea Macchia / Luca del Pia

BIO – Munerude è un collettivo artistico fondato nel 2017 da Francesca Antonino, Laura Chieffo e Ilaria Quaglia. La ricerca del Collettivo si concentra sulla corruzione della materia nel tempo. Granito è il primo lavoro, prodotto da Déjà Donnè e Sosta Palmizi. Nel 2018 è finalista del premio Twain, della residenza Essere Creativo// Hangart Fest e viene selezionato per Nuove Traiettorie/ Network Anticorpi XL. Nel 2019 viene presentato, in fase di studio, alle Officine Caos di Torino e nel festival Danzare il Tramonto a Bologna. Nell’annualità 2018/2019 è vincitore del bando PERMUTAZIONI – coworking coreografico a cura di Casa Luft, Zerogrammi e Fondazione Piemonte dal Vivo. Con la creazione Rotten#1 il Collettivo debutta al Fog Festival 2019 per Triennale Teatro Milano. Granito#estratto è selezionato all’interno della Vetrina Anticorpi – Festival Ammutinamenti 2020. Granito, nella sua versione integrale, è vincitore nel 2020 del bando di Kilowatt Festival – L’Italia dei Visionari, dove debutta a luglio 2021.

INFO E PRENOTAZIONI



Biglietti:

Ingresso intero 10 €

ridotto 8€ (under 25, studenti universitari, disabili, over 65, allievi Incamminarsi)

Carta del docente e 18app disponibili solo per gli acquisti in prevendita on-line

Biglietti in prevendita su https://www.liveticket.it/sostapalmizi (costo biglietto + d.p)

La biglietteria in loco aprirà a partire da un’ora e mezza prima degli spettacoli.

Si invitano gli spettatori a privilegiare l’acquisto del biglietto on-line.

Prenotazioni disponibili al numero 0575 630678 | dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:00

via Whatsapp al 393 9913550

L’accesso a teatro è regolato dall’osservanza delle linee guida della Normativa anti Covid19 vigente.

Per maggiori informazioni: Associazione Sosta Palmizi tel. 0575 630678 / cell. 393 9913550 | e-mail info@sostapalmizi.it

L’Associazione Sosta Palmizi è una realtà di riferimento nell’ambito della creatività coreutica contemporanea, diretta da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi. il suo operato è sensibile alla qualità dell’esperienza artistica, alla formazione e all’accompagnamento delle giovani generazioni.

La rassegna è realizzata da Sosta Palmizi nell’ambito del progetto a sostegno delle Residenze Artistiche della Regione Toscana; con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Castiglion Fiorentino e della Fondazione CR Firenze; in collaborazione con CapoTrave/Kilowatt.