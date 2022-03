I Pupi di Stac con ”Caterina e l’Orchessa” al Teatro Puccini di Firenze

Di Enrico Spinelli

regia Giulio Casati

burattini Monique Quartini

costumi Monique Quartini

scenografie Massimo Mattioli

musiche Enrico Spinelli

Caterina e Martino, orfani, vivono soli e devono difendersi dall’Orco che vuole catturare la ragazza per offrirla in pasto all’Orchessa Armida. Il ragazzino è trasformato in agnello e la sorella ridotta in schiavitù. Li aiuta lo scudiero del Principe che assieme al pubblico elude la sorveglianza dell’Orchessa, rende l’Orco inoffensivo e conduce Caterina a Palazzo. Nella notte, piena di ombre e visioni, L’Armida mette in atto un piano diabolico che quasi funziona… ma il bene, almeno nelle fiabe, sempre trionfa. Sul finale una piccola e tenera sorpresa!

età consigliata dai 4 ai 10 anni // durata 60 minuti

Biglietti:

posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone: https://www.boxofficetoscana.it/it/ – https://www.ticketone.it

Acquisto on line su https://www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41 50144 Firenze

https://www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – https://www.facebook.com/teatro.puccini/