Il Market di ”Pimp My Vintage” riempie di colori il The Student Hotel

Domenica 3 aprile un viaggio alla scoperta di capi unici con il Vintage Market di Pimp My Vintage, vestiti e accessori tutti da scoprire grazie alla selezione di stand di vintage e artigianato, ma anche nuovi brand, vinili e opere di giovani artisti.

“Everything old is new again!” il brano di Peter Allen del ‘74 esprime un concetto più che mai attuale: tutto è ciclico e i trend ritornano. Il Vintage è sempre di moda e il ritorno al passato è più che mai un “ritorno al futuro”. Soprattutto perché significa tornare alla bellezza senza tempo, alla qualità dei materiali, al fatto a mano, ad un capo che nasce per durare (al contrario del fast fashion). Sostenibilità, dunque, e nuovo valore alle risorse e ai giovani artigiani, con capi rivisitati che rinascono grazie al lavoro di menti e mani creative.

Come, ad esempio, quelle di Nicolò (N.P.), giovane empolese appassionato di moda e remake che parte dalla selezione di capi vintage e li elabora manualmente in modo creativo creando una collezione di pezzi unici. O di Laura (Intrecciodifilibags) che trasforma semplici ritagli di stoffa in eleganti mano borse Clic Clac e accessori originali. Prisca (Prisca Soulart) segue personalmente tutto il processo dei capi che crea, dalla scelta dei tessuti in India fino alla realizzazione e alla vendita, sono abiti prodotti eticamente, vestiti che hanno un’anima.

E ancora Barbara Vintage, che colleziona locandine e pubblicità dai primi del ‘900 agli anni ‘90 e li trasforma in opere da incorniciare che ci raccontano l’evoluzione della moda, del costume e del linguaggio. Ilaria (Paparesta Accessories), artigiana di Arezzo, che da nuova vita ad oggetti e materiali di tutti i giorni – come bottoni vintage, matite e pelle – trasformandoli in accessori per donne che si vogliono distinguere e divertirsi con ciò che indossano.

Artigiani, makers e selezionatori sono pronti a farci scoprire le loro ultime creazioni: tanti colori, novità e pezzi unici! L’appuntamento è domenica 3 aprile dalle 12 alle 20 a The Student Hotel Firenze (Viale Spartaco Lavagnini 70 – 72) col Temporary Vintage & Art Market, l’evento ad ingresso libero di Pimp my Vintage che seleziona i migliori stand di vintage e artigianato e li porta nei luoghi più interessanti della città.

Tanto vintage ovviamente (con pezzi unici, dall’eleganza dei ‘50 allo street wear dei ‘90), con stand selezionati di vestiti, oggettistica, borse, locandine, gioielli, arte, vinili e tanto altro ancora. Ma anche i migliori prodotti di artigianato, pezzi unici fatti a mano, con un occhio all’ambiente: tecniche e materiali di riciclo e riuso, per vivere la stagione in modo originale e consapevole.

Per info: 328 8875957 – pimpmyvintage@gmail.com

Per aggiornamenti. Evento: http://bit.ly/spring-vintagemarket