”Il signor Acqua” di Agostino Traini arriva in Asia e parla inglese

il deal tra Atlantyca e Scholastic Asia porta in Cina e altri 16 territori del Far East la serie di Agostino Traini.

In occasione della Bologna Children’s Book Fair 2022, Atlantyca Entertainment annuncia il deal con Scholastic Asia per la pubblicazione della serie “Il Signor Acqua” di Agostino Traini, edita in Italia da Mondadori Libri per Piemme, che ha già raggiunto la cifra di 1.300.000 copie vendute nel mondo. A partire dal successo del primo libro, Il fantastico viaggio del signor Acqua, il personaggio inventato da Traini è diventato protagonista di una serie di volumi che risponde alle curiosità dei bambini in età pre-school attraverso illustrazioni semplici e colorate e testi immediati che stimolano la curiosità dei più piccoli.

Ora i 15 titoli della serie verranno pubblicati in inglese in Brunei, Cina, Cambogia, Hong Kong, Macao, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Laos, Mongolia, Malesia, Myanmar, Singapore, Taiwan, Tailandia, Filippine e Vietnam da Scholastic Asia, editore ormai diventato un riferimento imprescindibile per i bambini e le loro famiglie, oltre che per le scuole, in paesi dove l’inglese, affiancato alla lingua madre, è un requisito fondamentale e rappresenta molto spesso la seconda lingua delle nuove generazioni.

Grazie agli editori che negli anni lo hanno proposto a livello internazionale, il Signor Acqua ha venduto 1.300.000 di copie in tutto il mondo ed è il beniamino di moltissimi editori, tra cui Petrel in Cina, Yearimdang in Sud Corea e Sun Ya a Hong Kong. In particolare, l’editore Sun Ya ha incluso il personaggio di Traini nell’album celebrativo del suo 60esimo anniversario, inserendolo tra i suoi personaggi più importanti di sempre.

Nato a Roma nel 1961, Agostino Traini è presente con le sue opere in Sud Corea, Cina, Hong Kong, Russia e Ucraina.