Il teatro del lunedì con Andrea Frazzetta e Sophie Westerlind

Con Andrea Frazzetta e Sophie Westerlind

progetto diretto da Gianmarco Bizzarri e Mattia Gennari

con il patrocinio di Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti

in redazione Bernardo Archidi, Gianmarco Bizzarri, Gabriele Bravi, Benedetta Broggi, Pietro Cantù, Sebastiano Colaluce, Mattia Gennari, Michela Invernizzi, Nicolò Riccardo Lastrico, Giovanni Milillo, Caterina Rota, Maddalena Savorana, Giulia Villa, Giorgia Zuntini

in collaborazione con CASA TESTORI

Dal vivo e in diretta streaming sul canale YouTube di deSidera Teatro Oscar:

https://youtu.be/V7TdIPOLXUQ

«Incontrare un uomo significa essere tenuti svegli da un enigma» (E. Levinas)

Cosa vuol dire incontrare l’altro, accogliere la distanza che ci separa e accettarne il mistero? Che storia si nasconde dietro un volto? Come raccontarla? Oggi, più che mai, siamo sommersi da immagini e storie di ogni tipo. Alcune però fanno breccia nelle nostre giornate e ci risvegliano. Qual è il segreto di queste storie? Per provare a rispondere a questi ed altri interrogativi la redazione del Teatro del Lunedì ha invitato nel suo salotto due ospiti d’eccezione, due maestri dell’arte visiva, che hanno fatto dell’incontro con l’altro la propria professione: Andrea Frazzetta, fotoreporter pluripremiato, e Sophie Westerlind, giovane pittrice di origini svedesi. In dialogo con loro sarà presente anche Giuseppe Frangi, presidente di Casa Testori e curatore di TWENTIES – UNA VETRINA PER L’ARTE NUOVISSIMA.

ANDREA FRAZZETTA (Lecce, 1977) è un fotoreporter e documentarista. Da diversi anni collabora con il New York Times e il National Geographic. È cresciuto a Milano, dove ha studiato architettura. Appena dopo la laurea si è fatto regalare un biglietto aereo per la foresta Amazzonica, dove ha fotografato il suo primo reportage. Da questo momento in poi ha deciso di dedicarsi interamente alla fotografia. Ha viaggiato in tutto il mondo con progetti e storie in più di 60 paesi, in particolar modo i suoi reportages si concentrano in Africa, Sud America e nell’area del Mediterraneo. I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive in diverse parti del mondo (da Cortona on the Move ad Arles, per citarne alcune). Ha vinto diversi premi e riconoscimenti, il suo reportage dal titolo “The life and Death Shift” realizzato durante la prima fase della pandemia è stata la copertina del New York Times Magazine.

SOPHIE WESTERLIND (Stockholm, 1985) disegna e dipinge dal vivo, stimolata dall’esperienza e dall’impatto che le persone, gli spazi e le cose producono su di lei. Ha studiato a Londra al Central Saint Martins’ e al Royal College of Art. Grazie all’Erasmus presso l’Università di Padova ha acquisito famigliarità con i maestri del rinascimento veneto. Il suo interesse per il potenziale espressivo del corpo umano l’ha portata a Venezia e all’Accademia di Belle Arti a specializzarsi in anatomia e negli studi delle potenti composizioni del Tintoretto.

Nel 2019, ha ricevuto la borsa di studio nazionale della Konstakademien per il disegno ‘Den Tänkande Handen’. I suoi disegni sono stati esposti al Museo delle Antichità di Stoccolma. In Italia, è stata invitata a partecipare a un progetto per esporre i suoi dipinti in dialogo con un capolavoro di Tintoretto esposto al Museo Diocesano di Belluno-Feltre. Un’esposizione delle sue opera intitolata ‘Yes, I used to be a great dancer’ è attualmente in mostra a Reggio Emilia. I disegni in larga scala realizzati con pastelli ad olio si focalizzano sulle personalità espressive delle sue nonne Ingrid e Siv.

Vive e lavora tra Svezia e Italia ed è rappresentata dalla Galleria Michela Rizzo di Venezia.

TWENTIES – UNA VETRINA PER L’ARTE NUOVISSIMA. Contaminare teatro e arti visive, dare spazio a personalità emergenti, presentate attraverso lo sguardo di giovani curatori: è l’obiettivo del nuovo progetto lanciato in gemellaggio da deSidera Teatro Oscar e Casa Testori. La vetrina predisposta nell’atrio del teatro ha grande visibilità anche per le sue dimensioni: in questo spazio ogni mese si alternano artisti della generazione degli anni 90, presentati da curatori loro coetanei. Dal 28 marzo è il turno di Pensa a Knut!, opera pittorica originale di Sophie Westerlind, curata da Erica Roccella e Luca Zuccala.

INGRESSO LIBERO

INFORMAZIONI

deSidera Teatro Oscar

Via Lattanzio 58/A, Milano

www.oscar-desidera.it

info@oscar-desidera.it

334 8541004