”Il Terzo Segreto di Satira” slitta e raddoppia al Puccini di Firenze

Previsto per sabato 19 marzo, l’esilarante “Barabba – corso di sopravvivenza al paese reale” de Il Terzo Segreto di Satira al ridotto del Teatro Puccini di Firenze slitta a sabato 26 marzo e raddoppia: due appuntamenti, alle 18,30 e alle 21,30 per venire incontro alle tante richieste del pubblico.

Dopo i successi sul web, in tv, al cinema e in libreria, Il Terzo Segreto di Satira rielabora in versione teatrale il libro “La Paranza dei Buonisti” forgiando un live che mischia il linguaggio tipico dei loro video a quello classico del monologo. Sul palco sale Walter Leonardi, comico e attore, storico volto del gruppo.

“Barabba – corso di sopravvivenza al paese reale” è una via di mezzo tra un one man show e un manuale di sopravvivenza: Enrico, buonista per antonomasia e agnello in un mondo di lupi, si trasformerà, grazie all’aiuto di un prezioso manuale, in un mental coach pronto a spiegare a tutti come sopravvivere: un’immersione nelle tattiche e nel pensiero sovranista, per decodificarlo, impararlo, e farlo proprio, mimetizzandosi così in attesa della luce alla fine del tunnel. Test e video, interazione con il pubblico e ironia sono gli elementi in grado di portare avanti il flusso di coscienza di Enrico.

Serata Nell’ambito di “Teatro Puccini Comedy Show”, la rassegna fiorentina organizzata con The Comedy Club e dedicata ai linguaggi della comicità contemporanea, tra satira, intrattenimento, riflessione e autorialità. Il prossimo appuntamento, venerdì primo aprile, vedrà sul palco Daniele Tinti e il suo “Dilemma”.

Info spettacoli

Teatro Puccini – via delle Cascine, 41 – Firenze

Info tel. 055.362067 – 055.667566

www.bitconcerti.it – www.teatropuccini.it

Biglietti

12 euro posto unico

Prevendite

Online su www.ticketone.it

Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

Disponibili su www.teatropuccini.it

Biglietti in prevendita anche alla cassa del Teatro Puccini da giovedì a sabato, dalle ore 16 alle 19.

Info 055.362067 – biglietteria@teatropuccini.it