“In Transit” di Amir Reza Koohestani alla Triennale di Milano

Adattato liberamente dal romanzo: Transito di Anna Seghers

adattamento e testi: Amir Reza Koohestani, Keyvan Sarresteh

regia: Amir Reza Koohestani

traduzione: Massoumeh Lahidji

scenografia, luci: Eric Soyer

video: Phillip Hohenwarter

suono: Benjamin Vicq

costumi: Marie Artamonoff

assistente alla regia: Isabela De Moraes Evangelista

realizzazione scenografia: Workshops of Comédie de Genève

con: Danaé Dario, Agathe Lecomte, Khazar Masoumi, Mahin Sadri

produzione: Comédie de Genève

coproduzione: Odéon – Théâtre de l’Europe, Théâtre national de Bretagne, CSS – Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Mehr Theatre Group, FOG Triennale Milano Performing Arts

durata 80’

spettacolo multilingue con sovratitoli in italiano e inglese

prima italiana

Cosa succede quando un autore si trova inavvertitamente nella stessa situazione dei suoi personaggi? Il 29 dicembre 2018 Amir Reza Koohestani viene arrestato dalla polizia di frontiera all’aeroporto di Monaco mentre si sta recando in Cile per dirigere un suo spettacolo all’A Mil Festival di Santiago: negli ultimi 6 mesi, ha inavvertitamente superato il periodo massimo di 90 giorni consentito per la permanenza nell’area Schengen.

Da quello che ha modo di osservare in queste ore di detenzione prenderà spunto l’ultimo lavoro del regista iraniano, considerato uno dei più importanti della sua generazione. Direttamente ispirato, a partire da titolo, al romanzo più celebre di Anna Seghers, In Transit racconta di un tempo sospeso, dei personaggi che lo abitano e delle strutture invisibili dividono coloro che cercano rifugio da chi controlla il loro destino.

Recitato in più lingue, il lavoro riflette sul paradosso del raccontare una storia da un punto di vista interno, con tutte le implicazioni politiche del caso. Per la prima volta in questa occasione Koohestani ha scritto una pièce per attori esterni alla propria compagnia.

Nato a Shiraz (in Iran) nel 1978, Amir Reza Koohestani è considerato uno dei maggiori registi di teatro iraniani della sua generazione. Dopo gli studi a Manchester, torna a Teheran dove i suoi lavori lo vedono protagonista di un movimento di rinascita del teatro iraniano.

Dopo una breve esperienza come attore, si dedica alla scrittura di testi teatrali, tra cui The Murmuring Tales (2000), acclamato dalla critica. Nel 2001 fonda il Mehr Theatre Group a Tehran. Con il primo spettacolo della compagnia, Dance on Glasses, Koohestani riceve il riconoscimento della critica internazionale. Nel febbraio del 2012 il film Modest Reception, con scenografia a quattro mani di Koohestani e Mani Haghighi, vince il NETPAC Award all’International Film Festival di Berlino. Negli ultimi 15 anni il lavoro di Koohestani è stato presentato in molte nazioni europee. I suoi testi teatrali sono noti per lo stile poetico, ed esplorano con simbolismo critico la vita quotidiana di personaggi imprigionati nella confusione del loro contesto.

