John Williams alla Scala

Si terrà lunedì 12 dicembre alle ore 20 il concerto che vede John Williams sul podio della Filarmonica della Scala per un appuntamento straordinario fuori Stagione. La data sostituisce quella precedentemente annunciata per giugno e conferma la presenza al Teatro alla Scala di uno dei compositori statunitensi più conosciuti e popolari.

Accanto a musicisti del calibro di Philip Sousa, Aaron Copland e Leonard Bernstein, Williams vanta una lista cospicua di premi tra i quali cinque Oscar, numerosi dischi d’oro e di platino, due vittorie agli Emmy, tre ai Golden Globe e venticinque Grammy, ma soprattutto è riconosciuto in tutto il mondo per aver composto le musiche di grandi saghe cinematografiche come Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park e tante altre. Williams è senza dubbio uno dei compositori più rispettati e l’appuntamento con la Filarmonica della Scala sarà una occasione imperdibile per celebrare la carriera di un gigante della musica attraverso i suoi brani più celebri.

INFO

Biglietti da € 15 a €150 in vendita a partire dal 10 ottobre 2022 ore 14.00 su https://www.vivaticket.com/it/cerca-categoria/classica/11?p=2

Gli abbonati alla Stagione della Filarmonica della Scala potranno acquistare i biglietti in prelazione a un prezzo promozionale durante la campagna abbonamenti 2023.