”La fabbrica degli stronzi” all’Elfo Puccini

Drammaturgia Maniaci d’Amore

regia Kronoteatro e Maniaci d’Amore

con Tommaso Bianco, Francesco d’Amore, Luciana Maniaci e Maurizio Sguotti

scene e costumi Francesca Marsella

disegno luci e responsabile tecnico Alex Nesti

produzione Kronoteatro

coproduzione Teatro Nazionale di Genova

con il sostegno di Residenze PimOff Milano

Questo nuovo lavoro, intitolato La Fabbrica degli Stronzi, nasce dall’incontro sorprendente tra due compagnie diverse ma accomunate da uno sguardo impietoso sul reale. Scritto dai Maniaci d’Amore e diretto da Kronoteatro vede in scena i quattro componenti storici delle due formazioni: Tommaso Bianco, Francesco d’Amore, Luciana Maniaci e Maurizio Sguotti. L’operazione, fortemente voluta dalle due realtà, vede il fondamentale sostegno del Teatro Nazionale di Genova che lo coproduce e che ha creduto sin da subito nel progetto. Il debutto nazionale è previsto al Festival Contemporanea di Prato il 23 settembre 2021.

Lo spettacolo ci porta in un mondo isterico e meschino, fatto esclusivamente di vittime. Qui la colpa di ogni sofferenza, frustrazione e sventura è sempre attribuita a qualcun altro. E se un responsabile non c’è, lo si inventa. Con livido umorismo e qualche baluginio di tenerezza, lo spettacolo indaga attraverso tre quadri – la coppia, la famiglia e il gruppo – il gusto tutto contemporaneo di riconoscersi non in chi agisce, ma in chi subisce, la gara popolare a chi brucia di più nell’inferno che sono gli altri.

KRONOTEATRO è riconosciuto dal MIBACT come Impresa di produzione dal 2015. Orfani_la nostra casa è il primo capitolo del progetto FAMILIA_ una trilogia che con Pater Familias_dentro le mura e Hi Mummy_frutto del ventre tuo, indaga i rapporti generazionali.

La seconda trilogia (Trittico della Resa), che indaga i meccanismi dell’esercizio del potere e si compone diCANNIBALI, Educazione Sentimentale e Cicatrici, viene presentata alla 46° Biennale di Venezia. Le ultime produzioni sono Sporco negro, vincitore dei Teatri del Sacro 2019 e Sangue del mio sangue che ha debuttato nel giugno 2019 al festival Primavera dei Teatri.

I MANIACI D’AMORE sono Luciana Maniaci e Francesco d’Amore, autori e attori teatrali.

Hanno formato la loro compagnia nel dicembre 2008. Hanno collaborato nel tempo con RadioRai3, Riccione Teatro, il Teatro della Tosse di Genova, la Scuola Holden di Torino e hanno vinto vari premi nazionali, tra cui una menzione speciale Premio Dante Cappelletti, il Premio di Drammaturgia Il Centro del Discorso, il premio Scenari pagani, il premio Teatri del Sacro, il Premio Eurodram (European Network for drama in translation) e il Premio Solinas Idee per il cinema.

I loro primi tre testi sono stati pubblicati da Editoria&Spettacolo nella raccolta Trilogia del gioco.

Nel 2019 hanno vinto il Premio ANCT, assegnato dall’Associazione Nazionale Critici Teatrali e il Teatro Stabile di Torino ha co-prodotto il loro spettacolo Petronia.

Il loro ultimo progetto si chiama Siede la terra ed è stato co-prodotto da Kronoteatro.

