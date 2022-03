La nuova puntata di “Storie di Musica” avrà come ospite Ron

Online sul canale YouTube: http://bit.ly/AlbertoSalerno_y

La nuova puntata di “Storie di Musica”, in onda sul canale YouTube di Alberto Salerno, da venerdì 4 marzo vedrà ospite Rosalino Cellamare, in arte Ron, in un viaggio nella memoria della storia artistica e musicale del grande cantautore. L’intervista contiene qualche curiosità sulla genesi di alcune canzoni, come “Joe Temerario”, “Non abbiam bisogno di parole” e “Occhi di ragazza”. Non mancherà il racconto del forte legame – sia artistico che personale – che lega Ron a Lucio Dalla.

Nelle prime due stagioni, come nelle puntate della terza, protagonista la musica di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Grazia Di Michele, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri.

