Le creazioni vincitrici del bando Danza Urbana XL – Network Anticorpi XL

La Commissione di selezione, composta dai partner del Network Anticorpi XL che aderiscono all’azione Danza Urbana XL, ha proclamato le cinque creazioni vincitrici dell’ottava edizione del bando, distintesi per la qualità coreografica e per la capacità di rapportarsi agli spazi non teatrali in modo consapevole e creativo e, al contempo, rappresentative di differenti possibilità di formato e di relazione con gli spazi.

Le opere vincitrici sono:

Manbuhsona – site specific di Pablo Girolami

NeverStopScrollingBaby di Alessandra Ferreri e Matteo Sedda

ROOM 22 di Marianna Moccia e Valeria Nappi

The Halley Solo di Fabrizio Favale

Walter di Laura Gazzani

L’interesse suscitato dal bando è sintomo della vitalità della scena italiana e, contestualmente, delle difficoltà che molti autori e autrici incontrano nella promozione e diffusione delle proprie creazioni. Nella disamina delle domande la Commissione (composta da Selina Bassini, Alessandro Bevilacqua, Cristiana Camba, Massimo Carosi, Natalia Casorati, Valeria Ciabattoni, Pier Giacomo Cirella, Luisa Cuttini, Anna Ferro, Lucia Franchi, Christel Grillo, Chiara Organtini, Luca Ricci, Carlotta Pedrazzoli, Gilberto Santini, Gloria Stedile e Randon Velvet) ha preso in esame le sole candidature coerenti con la circuitazione offerta dal bando, dedicata a creazioni per spazi non-teatrali, e ha, quindi, dovuto escludere anche quest’anno un numero significativo di proposte non pertinenti perché concepite e presentate in spazi e allestimenti teatrali. A tale riguardo si ritiene utile promuovere nelle prossime edizioni del bando degli incontri propedeutici, che possano offrire una conoscenza più ampia sulla danza urbana e sulle potenzialità che questo ambito apre alla ricerca coreografica.

Danza Urbana XL offre uno spazio di programmazione e visibilità alle creazioni di coreografi e coreografe che avvertono l’urgenza di indagare le forme dello spettacolo al di fuori delle convenzioni teatrali, degli spazi deputati e intendono estendere la fruizione della danza a un’audience più ampia, immergendosi nei luoghi della quotidianità, negli spazi pubblici e – più in generale – nel paesaggio urbano.

Per il 2022 l’azione promuove una piattaforma di condivisione tra operatori di proposte artistiche di compagnie estere e un bando pubblico per la circuitazione di creazioni per spazi urbani di compagnie professionali italiane. Il progetto intende incentivare autori e autrici italiani alla creazione di opere di danza per spazi urbani, garantire una circuitazione in Italia di opere per spazi urbani di compagnie italiane ed estere, promuovere l’ambito della danza urbana attraverso una comunicazione congiunta su scala nazionale, la diffusione delle proposte artistiche, la collaborazione fra reti e operatori nazionali e internazionali.

L’azione è condivisa da 14 partner del Network Anticorpi XL:

Cantieri Danza, Associazione Arteven, Associazione Basilicata 1799, Associazione CapoTrave/Kilowatt, Associazione Culturale Danza Urbana, Associazione Incontri Internazionali di Rovereto, Associazione Mosaico Danza, AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, C.E.D.A.C., Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Circuito CLAPS, Coop Maya inc /FIND Festival, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

Network Anticorpi XL è la rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore. Nata nel 2007, coinvolge attualmente 38 operatori di 16 regioni e rappresenta un esempio concreto e significativo di promozione della nuova generazione di coreografi e coreografe italiani.

Una rete di operatori e operatrici che propone un’articolata gamma di azioni volte a rispondere alle necessità di autori e autrici nelle differenti fasi del loro percorso di crescita e maturazione, dagli esordienti che nella fragilità di un segno autoriale ancora in elaborazione cercano esperienze formative, di scambio, tutoraggio e di confronto, ad autori e autrici che si sono già distinti per una cifra artistica definita e che desiderano sperimentarsi con i processi di creazione più complessi.

