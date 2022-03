”Maqam” della compagnia MK alla Triennale di Milano

Di: Michele Di Stefano, Lorenzo Bianchi Hoesch / con: Biagio Caravano, Andrea Dionisi, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Laura Scarpini, Franesco Saverio Cavaliere, Francesca Ugolini

composizione, musica elettronica: Lorenzo Bianchi Hoesch

canto, tromba, santur: Amir ElSaffar

coreografia: Michele Di Stefano

luce: Cosimo Maggini, Giulia Broggi

management: Carlotta Garlanda

distribuzione: Jean François Mathieu

produzione: mk/KLm 21­22

coprodotto nell’ambito di: progetto RING (da Festival Aperto – Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Bolzano Danza – Fondazione Haydn, FOG Triennale Milano Performing Arts, Torinodanza Festival, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / partner associato: Lavanderia a Vapore – Fondazione Piemonte dal Vivo)

in collaborazione con: Teatro di Roma – Teatro Nazionale / con il sostegno di: Ministero della Cultura

durata 75’

Maqam è una parola araba che significa molte cose: luogo, posizione, stazione, scala e soprattutto il sistema di organizzazione melodica della musica araba tradizionale, una tecnica di improvvisazione musicale largamente praticata in tutto il Medio Oriente. Performance di matrice cross-culturale, tra concerto e spettacolo di danza, il lavoro di mk parte proprio da questo concetto per reinventare la forma performativa: l’intreccio dei corpi nella coreografia di Michele Di Stefano (Leone d’Argento per la Danza alla Biennale di Venezia) si incontra con la musica dal vivo orchestrata dal compositore di sonorità elettroniche Lorenzo Bianchi Hoesch e il canto di Amir ElSaffar, protagonista del jazz contemporaneo e profondo conoscitore della tradizione del maqam iracheno.

“La relazione compositiva – spiega la compagnia – tra ambiente sonoro e coreografico è fatta di eventi elementari, discontinui e puntiformi, costruiti su un avvenire immediato, come il manifestarsi di una transitorietà che trasformi via via il concerto in una coreografia. È questa la posizione che stiamo cercando.”

Fondata nel 2000 da Michele Di Stefano – artista associato di Triennale Milano Teatro per il triennio 2022-2024 –, mk è una delle compagnie di danza di punta della scena italiana. La ricerca coreografica del gruppo interroga l’ambiguità degli stati corporei e le loro alterazioni. La compagnia presenta i sui lavori in tutto il mondo, con recenti tournée in Indonesia, USA, Giappone, Perù, Germania, Francia, Ungheria, Spagna, Portogallo. Le loro ultime opere propongono formati e ambienti performativi diversi in collaborazione con altri artisti: Veduta (2016-17) è una performance immersiva che esplora il paesaggio urbano; Bermudas (2017-18, Premio Danza&Danza per la migliore produzione italiana e Premio Ubu 2019) è un sistema coreografico per un numero vario e intercambiabile di danzatori che sviluppa l’idea di moto perpetuo regolato da un ordine organico; Parete Nord, dedicato alla montagna, è un progetto internazionale coprodotto da Torinodanza 2018; EDEN (Premio speciale Danza&Danza) è una commissione del festival Bolzano Danza/Tanz Bozen 2020 con coreografie di Carolyn Carlson, Michele Di Stefano e Rachid Ouramdane. Dal 2010 mk riceve il contributo del MiBAC.

INFO

Prezzi

22 euro (intero)

16 euro (under 30/over 65/gruppi)

11 euro (studenti)

Biglietteria

02 72434208/239

e-mail biglietteria@triennale.org

I biglietti si possono acquistare sui siti https://triennale.org e https://www.vivaticket.com/it/biglietto/mk-maqam/175688 oppure presso i punti vendita Vivaticket e la biglietteria di Triennale Milano.

Nei giorni di programmazione la biglietteria resta aperta fino all’inizio dello spettacolo.

Abbonamenti

FOG 1+1=3

Acquista i biglietti per due spettacoli e ricevi in omaggio un biglietto per un terzo spettacolo a scelta.

44 euro: intero

34 euro: ridotto under 30 / over 65

24 euro: ridotto studenti

FOG Seven

L’abbonamento consente di acquistare il biglietto per 7 spettacoli a scelta.

94 euro: intero

77 euro: ridotto under 30 / over 65

50 euro: ridotto studenti

FOG Ten

L’abbonamento consente di acquistare il biglietto per 10 spettacoli a scelta.

120 euro: intero

100 euro: ridotto under 30 / over 65

80 euro: ridotto studenti

PROMOZIONI

Spettacolo + mostra in Triennale Milano

Acquistando un biglietto per uno degli spettacoli inseriti nel programma della stagione hai diritto all’ingresso ridotto per le mostre in Triennale Milano e viceversa. Promozione valida entro 30 giorni dall’acquisto del biglietto e applicabile ai titoli d’ingresso delle singole mostre.

CONVENZIONI



Per conoscere tutte le convenzioni attive per la stagione teatrale di Triennale Milano, visita il sito https://triennale.org

Triennale Milano Teatro è convenzionato con LEDHA e applica tariffe ridotte a persone con disabilità. È anche convenzionato con 18app e Carta del Docente. Tutte le informazioni sui siti 18app.italia.it, cartadeldocente.istruzione.it.