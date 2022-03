”Mimosa in Teatro” al Teatro dal Verme

Nuovo appuntamento, martedì 8 marzo alle ore 19 al Teatro Dal Verme per “Altri Pomeriggi”, il ciclo di concerti, aperitivi, incontri pensati e realizzati in esclusiva per gli Under30 dai Pomeriggi Musicali questa volta in occasione della Giornata Internazionale della donna.

Il titolo dell’incontro è “Mimosa in teatro” e, come nell’ormai consueta formula di questi appuntamenti, prevede un momento di conversazione con gli artisti, un concerto e in chiusura un aperitivo nel foyer del Teatro Dal Verme.

Protagoniste di questo quinto appuntamento di “Altri pomeriggi” sono le musiciste: quelle che costituiscono il Quartetto d’Archi I Pomeriggi Musicali – Fatlinda Thaci e Laura Cuscito violini, Monica Vatrini viola e Valentina Turati violoncello – e la direttrice d’orchestra Valentina Peleggi che sarà sul podio dei concerti della 77a Stagione in programma il 10 e 12 marzo.

A moderare il dialogo e i momenti musicali, la giornalista Floriana Tessitore, ufficio stampa dei Pomeriggi Musicali.

Il programma musicale che eseguirà il Quartetto si dipana attraverso una serie di brani celebri originali o trascritti per questa formazione cameristica e che coprono l’intero arco temporale del tradizionale repertorio concertistico, da Bach a Mozart, da Dvorák a Piazzolla e Morricone, inserendo anche una pagina di Fanny Mendelssohn (sorella di Felix) fra le poche compositrici celebri dell’Ottocento.

La Giornata internazionale della donna, che come è noto ricorre l’8 marzo di ogni anno, nasce per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Primi a istituirla furono gli Stati Uniti d’America, nel 1909, quindi alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922.

Nello spirito di riflessione, più che di “festa” che sottende l’istituzione di questa Giornata, in occasione di “Mimosa a teatro” sarà ripercorso brevemente il ruolo della donna nel mondo della musica, nei diversi ruoli da quello di compositrice a quello di esecutrice o di direttrice d’orchestra, ascoltando le parole delle artiste in palcoscenico ma anche del pubblico in sala.

L’idea del ciclo “Altri Pomeriggi” è nata dal desiderio e l’entusiasmo di aprire sempre più il teatro e le attività dell’orchestra al pubblico: dopo anni di attività per i giovani esecutori e per le scuole, si aggiunge una programmazione su misura per gli under30.

«Gli universitari o comunque i giovani adulti sono sempre più immersi nello studio o nelle prime esperienze di lavoro – sottolinea Maurizio Salerno direttore generale e artistico – quindi dopo i lunghi periodi di isolamento del lockdown, è importante che la grande musica torni a essere motivo di aggregazione, fonte di emozioni e ricco patrimonio collettivo di cui riappropriarsi come elemento della propria identità.

“Altri Pomeriggi” nasce come naturale prosecuzione delle attività che da anni proponiamo alle scuole per far vivere agli Under30 un’esperienza musicale differenziata, conoscendo gli artisti da vicino, dialogando con loro in un clima che speriamo sia conviviale e rilassato, da aperitivo. Ci sarà circa un appuntamento al mese sino a giugno in esclusiva per loro, per trasformare il Teatro Dal Verme, la nostra Casa della Musica, in un luogo sempre più vivo e aperto alla città con iniziative diverse. La realizzazione e il coinvolgimento degli Under30 avviene attraverso la collaborazione con un gruppo di giovani universitari utile a consolidare nuove reti di contatto con le università milanesi e alcune residenze studentesche».

Quartetto I Pomeriggi Musicali

Fatlinda Thaci e Laura Cuscito violini

Monica Vatrini viola

Valentina Turati violoncello

Con la presenza della direttrice d’orchestra Valentina Peleggi

modera Floriana Tessitore

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Aria sulla quarta corda

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per violino e orchestra op. 8 n. 1 RV 269 “La Primavera” (“Allegro pastorale”)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Eine kleine Nachtmusik (“Allegro”)

Fanny Mendelssohn (1805-1847)

Italien op. 8 n. 3

Antonín Dvořák (1841-1904)

Quartetto in fa maggiore n. 12 op. 96 “Americano” (“Allegro ma non troppo”)

Giacomo Puccini (1858-1924)

Menuetto

Astor Piazzolla (1921-1992)

Libertango

Ennio Morricone (1928-2020)

Nuovo Cinema Paradiso

Fatlinda Thaci primo violino dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali

Fatlinda Thaci nasce a Tirana e studia violino con i maestri Papavrami e Fundo. Nel 1991 vince la borsa di studio del Conservatorio di Milano dove studia sotto la guida del Maestro Oliveti, diplomandosi nel 1995. Si perfeziona quindi con Salvatore Accardo e all’Accademia Chigiana per la Musica da Camera. Dal 1996 al 1999 è primo violino dell’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, dove collabora con direttori quali Muti, Pretre, Sado, Yurowski, Chailly, Giulini.

Tra il 2000 e il 2005 collabora con l’Orchestra da Camera Italiana sotto la direzione del Accardo, con la Società dei Concerti e con l’Orchestra Milano Classica come primo violino. Contemporaneamente svolge intensa attività cameristica in trio, quartetto e sestetto. Dal 2005 al 2007 collabora come primo violino di spalla con l’Orchestra Femminile Italiana, con cui si esibisce in tutta Italia con successo, e con l’Orchestra UECO. Vincitrice di numerosi concorsi, comincia a collaborare con I Pomeriggi Musicali dal 2003, divenendo nel 2008 primo violino. Suona un Ferdinando Landolfi del 1752.

Valentina Peleggi direttore

Descritta come “2018 Rising Star” dal BBC Music Magazine, Valentina Peleggi è vincitrice della Mackerras Fellowship all’English National Opera di Londra e Direttore Musicale del Teatro San Pedro dove riceve il Premio APCA2019 come migliore direttore di opera in Brasile. È stata direttore in residenza dell’Orchestra Sinfonica dello Stato di San Paolo fino al 2018 e direttore principale del Coro Sinfonico di Stato fino al 2019. Vincitrice del Taki Concordia Conducting Fellowship, Gordon Foundation Award, e il Bruno Walter Foundation Prize in California. Collabora con BBC National Orchestra of Wales, BBC Scottish Symphony Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, RTE Dublin, Royal Philharmonic Orchestra.

