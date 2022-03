Musica da leggere con Edizioni Curci a Bologna Children’s Book Fair. La storica casa editrice milanese sarà l’unica specializzata nel settore musicale presente alla 59^ edizione della Fiera del libro per ragazzi di Bologna che torna finalmente in presenza dopo due anni di stop dovuto alla pandemia.

Appuntamento dal 21 al 24 marzo 2022, allo stand n. A20 pad. 26 per scoprire classici, novità, anteprime del vasto catalogo per l’infanzia Curci Young che comprende racconti, romanzi, albi illustrati e audiolibri ispirati alla musica classica, ma anche a jazz, pop e rock, oltre che collane dedicate alle lingue e culture straniere. Da segnalare, le collaborazioni e coedizioni con alcune tra le più importanti istituzioni musicali italiane, quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Filarmonica della Scala, la Fondazione Toscanini.

Allo stand saranno presenti numerosi autori Curci, tra cui autorevoli musicisti, scrittori, didatti e illustratori. Da non perdere,mercoledì 23 marzo alle ore 14, la tavola rotonda Abbracci di suoni. Ascolto, cura, contatto, musica per crescere insieme.

Novità fiera

Abbracci di suoni è un dolcissimo percorso d’ascolto da condividere con il nascituro, prima, e con il neonato, dopo il parto, attraverso piccoli momenti e spunti quotidiani. Firmato da Maria Cannata, autrice della serie “Piedi e Orecchio”, con le delicate illustrazioni di Alessandra Lazzarin e le musiche cullanti della playlist online.

Concertosa. Il Fantaregno della Musica è un progetto editoriale inclusivo della Community Music, una fiaba multimediale ad alta accessibilità, commissionata da La Toscanini a Sara Culzoni in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari.

Come una stella di Reno Brandoni, illustrato da Chiara di Vivona, narra di un’adolescente timida e insicura che trova la forza di reagire contro i bulli e affermare la propria vocazione musicale, ispirandosi all’esibizione in mondovisione di Lady Gaga all’Inauguration Day del 46° Presidente USA.

Dalle matite di P. Alessandro Polito e Laura Pederzoli, Io sono Giuseppe Verdi è la biografia a fumetti appassionante, ma storicamente documentata e accurata, per raccontare ai più piccoli la vita e l’arte di un compositore che, con la potenza drammatica delle sue opere, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Francesco Micheli racconta Il Lago dei Cigni di Pyotr Ilyich Ciajkovskij con la Filarmonica della Scala. Giovani eroi che hanno paura di crescere, illustrato da Marino Neri, con audiolibro online, intreccia le storie di Francesco, un ragazzo degli anni Ottanta che si sente goffo e inadeguato, Pyotr Ilyich, un figlio della grande Russia dal destino tragicamente segnato, e Siegfried, il giovane principe che non voleva diventare re…

Anteprime

Don Pasquale di Gaetano Donizetti, è il nuovo titolo della serie “Magia dell’Opera – Alla scoperta del melodramma” di Cecilia Gobbi, con illustrazioni di Giulia Rossi e direzione artistica di Gabriele Clima: un divertente libro-gioco con playlist online per introdurre a una tra le opere buffe più rappresentate al mondo.

Una giornata in musica per piccole mani di Alessandra Auditore e Francesca Bottone, con illustrazioni di Francesca Carabelli e direzione artistica di Gabriele Clima, è destinato alle manine del bambino e racchiude 14 proposte d’ascolto, diverse per generi e stili, tratte dalla collana “Una giornata in musica”. Con playlist online.

Autori Curci presenti

Allo stand si potranno incontrare alcuni autori e illustratori, tra i quali: Francesca Bottone e Alessandra Auditore (“Una giornata in musica”), Matteo Corradini (Veglia su di me), Chiara di Vivona (Come una stella, L’ultimo viaggio di Billie, Una classica serata jazz, La notte in cui inventarono il rock, Il re del blues, Halloween Party, Django, la leggenda del plettro d’oro), Reno Brandoni (Come una stella, L’ultimo viaggio di Billie, Filastrocche per sentirsi grandi, Una classica serata jazz, La notte in cui inventarono il rock, Il re del blues), Sara Culzoni (Concertosa. Il fantaregno della musica), Vanni Masala (Io sono Michel Petrucciani, Le Muse del Jazz), Emanuela Bussolati (“Piedi e orecchio”), Maria Cannata (Abbracci di suoni, “Piedi e orecchio”), Alessandra Lazzarin (Abbracci di suoni), Cristina Portolano (Concertosa).

Tavola rotonda “Abbracci di suoni”

Mercoledì 23 marzo alle ore 14 nella Sala Ronda del Centro Servizi, blocco C, Edizioni Curci organizza la tavola rotondaAbbracci di suoni. Ascolto, cura, contatto, musica per crescere insieme (0-6 anni), per tutti coloro che si prendono cura dei bambini sin da 0 anni: genitori, bibliotecari, librai, educatori, operatori culturali e sanitari. Relatori: Franco Fornaroli(Dir. Biblioteca di Melegnano, Vice Presidente IBBY Italia), Maria Teresa Nardi (Ref. Nati per la Musica e libraia), Susanna Soncin (bibliotecaria esperta di libri e musica), Milena Tancredi (Resp. Biblioteca sez. ragazzi di Foggia), Maria Cannata (autrice di Abbracci di suoni, Edizioni Curci), Laura Moro (Direttore editoriale di Edizioni Curci) e Cinzia Di Dio La Leggia (Editor di Edizioni Curci). Modera: Susanna Soncin.

Classici, best seller, premiati, Edizioni speciali

Allo stand Curci si potranno sfogliare classici come le serie: Alla scoperta dei compositori o Alla scoperta degli strumenti musicali, Ma che musica!; le collane sulla lirica come Magia dell’Opera- Alla scoperta del melodramma e Su il sipario; Le fiabe del jazz, Le leggende della musica, I miei libri delle canzoni e I miei libri illustrati sulla musica; best seller mondiali come Perché Beethoven lanciò lo stufato? di Steven Isserlis e i volumi pubblicati dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Curci. E ancora: le serie dedicate alle lingue e alle culture straniere come Canta & impara e Cat and mouse; albi illustrati sul viaggio come The Bacon brothers e Tuk Tuk Express; canzoni illustrate sui diritti dell’infanzia come Tutti i bambini del mondo.

Inoltre: Mr Gershwin. I grattacieli della musica, Premio Andersen 2017 come miglior libro divulgativo; le edizioni speciali Nati per Leggere /Nati per la musica – ovvero Canti dal mondo, La farfalla (“Piedi e orecchio”), Il mio libro illustrato dei suoni – e i titoli selezionati dal Centro per la salute del bambino (catalogo Rime bambine 2020), tra i quali Squeak, Rumble, Whomp! Whomp!Whomp!, In viaggio e Buongiorno, buonanotte (“Una giornata in musica”).

Informazioni: info@edizionicurci.it