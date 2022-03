Nasce “Vebier Festival Gold”

Verbier Festival e Deutsche Grammophon sono lieti di annunciare il lancio del Verbier Festival Gold, una joint venture tra due grandi nomi della musica classica. Potendo contare su un vasto archivio, traboccante di gemme preziose “estratte” nelle sale da concerto del Festival nelle Alpi svizzere, la nuova etichetta discografica renderà l’esperienza del Festival di Verbier ancor più accessibile al pubblico di tutto il mondo e metterà in mostra eminenti artisti classici, molti dei quali strettamenti legati all’etichetta gialla, in formazioni e repertori inusuali.

Verbier Festival Gold punta a pubblicare una nuova registrazione ogni mese. L’esclusiva partnership di licenza e distribuzione segna un momento speciale tra Verbier Festival e Deutsche Grammophon, consolidando un rapporto che ha già all’attivo numerose collaborazioni di successo comprese le pubblicazioni audio degli spettacoli più significativi, le proposte dei film del Virtual Festival nel 2020 e un’edizione per l’anniversario “25 Years of Excellence” nel 2018.

Il Festival è sempre stato un pioniere per quel che riguarda i più diversi media, catturando momenti speciali sul palco attraverso registrazioni audio e visive. Quando nel 2020 il Festival è stato costretto a reinventare la sua programmazione estiva a causa della pandemia, il Virtual Verbier Festival, in collaborazione con medici.tv e Deutsche Grammophon, ha lanciato un viaggio alla scoperta e celebrazione del suo impressionante e vasto archivio. Questo ha aperto la strada all’importante progetto che è attualmente in corso e che mira a digitalizzare tutto l’archivio del Festival. Il lancio del Verbier Festival Gold è uno dei primi passi concreti del Verbier Festival per sviluppare un’eredità e un impatto oltre il festival stesso.

La vasta raccolta di registrazioni consente al pubblico di essere trasportato in qualsiasi momento della storia del Festival e, in collaborazione con Deutsche Grammophon, le renderà disponibili ai suoi fedeli ascoltatori e a un pubblico nuovo.

“È con grande orgoglio che annunciamo l’etichetta Verbier Festival Gold insieme ai nosri amici della Deutsche Grammophon. Negli ultimi 29 anni, con la nostra comunità di artisti abbiamo dato vita a momenti memorabili a Verbier e ora siamo onorati di condividerli insieme a un partner così prestigioso”. – Martin T:son Engstroem, Fondatore e Direttore

Il dottor Clemens Trautmann, presidente della Deutsche Grammophon, sottolinea gli straordinari sforzi del Verbier Festival nel promuovere gli artisti emergenti e consentire loro di lavorare al fianco di artisti affermati. “Verbier Festival Gold è l’ultimo capitolo di una straordinaria storia di innovazione ed eccellenza musicale in due rinomate istituzioni artistiche”, osserva. “Le prime uscite della nuova etichetta e quelle che seguiranno racchiudono lo spirito di Verbier, dove i musicisti si riuniscono in condizioni ideali ogni estate per dar vita a performance indimenticabili. È un piacere particolare vedere il ruolo di primo piano svolto dai membri della famiglia di artisti di Deutsche Grammophon in così tanti concerti storici del Festival di Verbier. Siamo lieti di aiutare a portare questa meravigliosa risorsa di registrazioni a un nuovo pubblico in tutto il mondo”.

La direzione di Gianandrea Noseda del trascendente Requiem di Verdi del 2013 segna uno dei momenti più elettrizzanti nella storia del Verbier Festival e, come prima uscita del Verbier Festival Gold, esemplifica perfettamente il leggendario livello di performance che l’etichetta cerca di proporre. I solisti Maria Agresta, Daniela Barcellona, Piotr Beczala e Ildar Abdrazakov offrono performance affascinanti, così come i cantanti del Coro del Teatro Regio di Torino e i musicisti della Verbier Festival Orchestra. Dai toni sommessi dell‘ “Introito” alla cadenza radiosa di “Libera me” – unite insieme – queste forze evocano un viaggio di potere grandioso sotto la guida esperta di Noseda. La registrazione audio HD sarà disponibile il 25 marzo, seguita dall’uscita del film il 16 aprile disponibile tramite il servizio di musica in video di Deutsche Grammophon per lo streaming di concerti classici, DG Stage.

La pianista superstar Yuja Wang eccelle nell’ambito della registrazione, ma è davanti al pubblico che splende ancor di più: la seconda uscita di Verbier Festival Gold presenta la performance della Wang del 2009 insieme a un ensemble di star del calibro di Kirill Troussov, David Aaron Carpenter, Maxim Rysanov, Sol Gabetta e Leigh Mesh. Disponibile dal 22 aprile 2022, l’uscita include anche la coinvolgente esecuzione della Wang del Concerto per pianoforte n. 1 di Mendelssohn, insieme a Kurt Masur e alla Verbier Festival Orchestra.

Il recital di Bryn Terfel del 2011, con la pianista Llyr Williams, segna la terza uscita il 20 maggio 2022. Il carismatico basso-baritono mette in scena un’esibizione che si sposa perfettamente con la delicatezza e la profondità di questo brillante programma ispirato alla poesia, che abbina il magnifico Liebesbotschaft di Schubert (” Messaggio d’Amore”) e Litanei con i Liederkreis di Schumann, culmine della composizione romantica. Il lied di Schubert era basato su un poema di Ludwig Rellstab ed estratto dallo Schwanengesang, la raccolta (pubblicata postuma) di quattordici Lieder del compositore. Scrittore e critico musicale Schumann, a sua volta, trasse ispirazione dalla poesia di Joseph von Eichendorff. L’uscita è completata da “Chansons de Don Quichotte” di Ibert, “3 Shakespeare Songs” di Roger Quilter e si conclude con una manciata di affascinanti bis.

Il 24 giugno segna l’uscita di Kristóf Baráti, un violinista ora sempre più apprezzato in tutto il mondo come musicista di straordinaria qualità con una vasta gamma espressiva e una tecnica impeccabile. In questa versione, Baráti offre un’interpretazione appassionata delle Sonate e Partite soliste complete di Bach, dal suo recital nel 2016. Un vero e proprio tesoro del repertorio violinistico, Baráti si giova del suono straordinario del suo Stradivari “Lady Harmsworth” del 1703, in una registrazione che sarà indimenticabile.

I dettagli completi delle uscite su Verbier Festival Gold sono disponibili di seguito:

VERDI REQUIEM

Data di uscita: 25 marzo 2022 (Audio), 16 Aprile 2022 (Film)

Verdi Requiem

Gianandrea Noseda direttore

Maria Agresta soprano

Daniela Barcellona mezzo-soprano

Piotr Beczala tenore

Ildar Abdrazakov basso

Coro del Teatro Regio di Torino

Verbier Festival Orchestra

YUIA WANG PLAYS MENDELSSOHN

data di uscita: 22 aprile 2022

Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in G minor, op. 25

Yuja Wang piano

Kurt Masur direttore

Verbier Festival Orchestra

Mendelssohn: Piano Sextet in D major, op. 110

Yuja Wang piano

Kirill Troussov violino

David Aaron Carpenter viola

Maxim Rysanov viola

Sol Gabetta violoncello

Leigh Mesh contrabbasso

BRYN TERFEL THE VERBIER RECITAL

Data di uscita: 20 maggio 2022

Schubert: Liebesbotschaft & Litanei Schumann: Liederkreis, op. 39 Ibert: Chansons de Don Quichotte Quilter: 3 Shakespeare Songs

Bryn Terfel basso-baritono

Llyr Williams piano

KRISTÓF BARÁTI – BACH: COMPLETE SONATAS & PARTITAS

Data di uscita: 24 giugno 2022

S. Bach: Complete Sonatas and Partitas for Solo Violin

Kristóf Baráti violino

Il Verbier Festival è un festival di musica classica che incoraggia la condivisione tra grandi musicisti e giovani aspiranti artisti di tutto il mondo. Si impegna per l’eccellenza nella performance musicale e nell’istruzione attraverso il suo programma artistico altamente rispettato, l’Accademy e i programmi di coinvolgimento della comunità. La prossima edizione del Festival di Verbier, con il Principal Sponsorship di Bank Julius Baer e SICPA, si svolgerà dal 15 al 31 luglio 2022 a Verbier (Svizzera)