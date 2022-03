”Nel Castello di Barbablù” al Kismet

Si chiude domenica 27 marzo la Stagione Famiglie a teatro 2021.22 del Teatro Kismet di Bari: in scena alle ore 18 lo spettacolo Nel castello di Barbablù, (produzione Kuziba teatro, consigliata a un pubblico a partire dai 7 anni).

Kuziba Teatro

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

con Livio Berardi, Rossana Farinati e Adriana Gallo

video animazioni Beatrice Mazzone

disegno luci Tea Primiterra

scene Bruno Soriato

regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli

un produzione Kuziba

con il sostegno di Sistema Garibaldi, Regione Puglia

residenze artistiche Straligut Teatro, TRAC Teatri di Residenze Artistiche Contemporanee – Teatro CREST

si ringrazia MAT Teatro, Teatri di Bari, Biancheria Artistica Primiterra

(Da 7 anni)

Livio Berardi, Rossana Farinati e Adriana Gallo, diretti da Raffaele Giancipoli, presentano al giovane pubblico un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda. Nel Castello di Barbablù è un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi.

Dentro questa storia c’è un castello, dentro al castello c’è un uomo dalla lunga barba blu, e poi ci sono una giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno al buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai figli e c’è una piccola chiave che apre la porta di una stanza proibita. Proibita fino a quando lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide di ascoltare il suo istinto e aprirla. E dietro questa porta troverà…

Per l’occasione il TRIC Teatri di Bari lancia un’iniziativa solidale, rispondendo alla Chiamata alle Arti di Assitej Italia – destinata a tutti gli enti promotori di teatro per le nuove generazioni – a sostegno del popolo ucraino, soprattutto dei più giovani: per mamme, papà, bimbe e bimbi in arrivo dall’Ucraina martoriata dalla guerra ci sarà la possibilità di assistere gratuitamente allo spettacolo. Per info 335 805 22 11 – 080 579 76 67.

INFO

Biglietti a partire da 8 euro, disponibili al botteghino del Teatro Kismet e sul circuito https://www.vivaticket.com/it/venue/teatro-kismet/510882061. Per i possessori della myWorld card di Teatri di Bari, è previsto il rimborso il 3% del prezzo del biglietto acquistato al botteghino direttamente sull’app myWorld Benefits. La card si può richiedere al botteghino del teatro. Botteghino del teatro (strada San Giorgio martire 22 F, Bari) attivo dal martedì al venerdì ore 17:00 – 19:00 e due ore prima dello spettacolo.