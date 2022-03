Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, gli appuntamenti della settimana

#InMoltiSogni

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

REGIONE LAZIO

ore 21.00 | Teatro Eduardo De Filippo

Martedì 22 marzo

Enrico Deregibus

incontra

Fast Animals and Slow Kids

~

Giovedì 24 marzo

Ridere di nuovo!

Gino Castaldo

incontra

Stefano Rapone

Nuovi appuntamenti a Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio.

Oggi, martedì 22 saranno i Fast Animals and Slow Kids, paladini del rock alternativo italiano più genuino, a essere ospiti del consueto incontro con Enrico Deregibus. I membri della band perugina racconteranno le tappe e i successi che hanno segnato la loro carriera, a partire dal primo album Cavalli del 2011, prodotto da Andrea Appino degli Zen Circus, fino all’ultimo È già domani, che tante soddisfazioni ha regalato al gruppo lo scorso autunno. Il disco, infatti, ha debuttato al quinto posto della classifica ufficiale italiana e alla seconda posizione in quella dei vinili, dimostrando come la band abbia fatto un ulteriore passo in avanti non solo nei testi ma anche nella scrittura dei brani e nella produzione. Sul palco del Teatro Eduardo De Filippo, tra l’intervista e qualche brano fatto live, ci sarà anche l’occasione di presentare un inedito, Vita sperduta, appena pubblicato, e il nuovo tour.

Giovedì 24 per il format Ridere di nuovo! arriva a Officina Pasolini Stefano Rapone. Stand-up comedian tra i più interessanti, laureato in lingua giapponese, disegnatore di fumetti, autore dei testi del Trio Medusa, in un faccia a faccia con Gino Castaldo dirà la sua sui linguaggi contemporanei che innescano la risata, raccontando da dove è partito il suo percorso, la sua passione per la comicità. Una chiacchierata a tutto tondo per conoscere più da vicino questo improvvisatore d’eccezione, con il suo stile abrasivo, spiazzante, surreale, assolutamente unico nel suo genere, sorretto da battute secche che, come lui stesso ha dichiarato, si affrancano dall’esperienza tradizionale della stand up per una peculiarità: la consapevolezza di non commentare la realtà denunciando problemi, bensì di essere parte integrante di quegli stessi problemi.

OFFICINA PASOLINI – HUB CULTURALE #marzo22

Martedì 22 marzo

Enrico Deregibus incontra Fast Animals and Slow Kids

~

Giovedì 24 marzo

Ridere di nuovo!

Gino Castaldo incontra Stefano Rapone

~

Domenica 27 marzo

D’Altro Canto

con Giorgio Cappozzo e Tosca

scritto da Tosca, Giorgio Cappozzo e Valentina Romano

direzione artistica Tosca e Joe Barbieri

direzione musicale Joe Barbieri

con Giovanna Famulari violoncello e piano Massimo De Lorenzi chitarra Luca Scorziello percussioni

ospiti Stefano Fresi, Paolo Fresu, Rocco Papaleo

~

Martedì 29 marzo

Moodboard

conduce Riccardo Zianna

ospiti Ludovca Mannoni e Matteo Alieno

Gli eventi saranno fruibili anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Officina Pasolini.

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano

per assistere agli eventi è necessario prenotarsi a questo link

http://officina-pasolini.eventbrite.com

ed essere in possesso di greenpass rafforzato e indossare mascherina Ffp2

Per collegarsi a #InMoltiSogni FB: @officinapasolini

Programmazione in continuo aggiornamento. Per aggiornamenti www.officinapasolini.it

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Supervisore Tosca

Consulenza alla programmazione Valentina Romano