Orchestra da Camera Fiorentina: presentata la stagione 2022

By

Oltre 30 serate in musei e luoghi d'arte.

Auditorium Santo Stefano Al Ponte – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Coro HARMONIA CANTATA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Maestro del coro: RAFFAELE PUCCIANTI

Soprano: PATRIZIA CIGNA

Mezzosoprano: PATRIZIA SCIVOLETTO

Musiche di A. Gerratana e A. Vivaldi

Prenderà il via domenica 27 e lunedì 28 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze la stagione 2022 dell’Orchestra da Camera Fiorentina fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta: oltre 30 serate da maggio a ottobre che vedranno ospiti, tra gli altri, i direttori Ahmed El Saedi, Mauro Mariani, Nikolay Lalov, Giovan Battista Varoli e Chikara Imamura, i pianisti Bruno Canino, Giuseppe Andaloro, Giovanni Nesi e Pietro Bonfilio, la violoncellista Victoria Kapralova, il fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi, il cornisti Luca Benucci ed Emanuele Urso. I concerti si terranno in spazi ricchi di storia e arte come il Museo di Orsanmichele, Palazzo Medici Riccardi, il Museo del Bargello e l’Auditorium di Santo Stefano al Ponte.

Confermata la sinergia con il festival internazionale Italian Brass Week, a luglio, e una serie di collaborazioni che, durante la stagione, porterà l’Orchestra in molte città italiane.

“Uniamo la nostra musica al fascino di Firenze e dei suoi musei – spiega Giuseppe Lanzetta, fondatore e direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina – . Il programma è volutamente variegato: in primo piano Mozart, Brahms, Haydn e Vivaldi, ma proseguiamo anche l’intento di avvicinare un nuovo pubblico, proponendo musiche di Queen, Coldplay, Pino Daniele e Lucio Dalla rivisitate in chiave sinfonica. Il tutto impreziosito da ospiti eccellenti e soprattutto dalla nostra orchestra, il cui valore è riconosciuto a livello internazionale. Dopo le restrizioni derivanti dalla pandemia, torneremo a suonare in altre città, tra cui Roma, al Museo nazionale degli Strumenti Musicali. Rinnovato anche il progetto Orchestra Metropolitana che coinvolgerà svariati comuni della Città Metropolitana di Firenze”.

Inaugurazione nel segno Antonio Vivaldi all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze: al centro delle serate di domenica 27 e lunedì 28 saranno infatti il “Gloria RV 589”, tra le pagine più note della spiritualità barocca, e il monumentale “Credo RV 592”. L’orchestra da Camera Fiorentina sarà affiancata dal Coro Harmonia Cantata diretto da Raffaele Puccianti, voci soliste la soprano Patrizia Cigna e il mezzosoprano Patrizia Scivoletto. Sul podio salirà Giuseppe Lanzetta. Ad aprire i concerti sarà il brano “De Principis Tempore / Ritratto di Machiavelli” di Andrea Gerratana, presentato in prima assoluta.

Venerdì 8 aprile, all’Auditorium della Fondazione CR Firenze, appuntamento con i Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina e un programma di quartetti e quintetti di Wolfgang Amadeus Mozart; tutto Mozart anche domenica 24 e lunedì 25 aprile a Santo Stefano al Ponte, ospite il direttore Mauro Mariani, solista Marco Lorenzini, e domenica 8 e lunedì 9 maggio, quando al fianco dell’orchestra tornerà Giuseppe Andaloro, nome apprezzatissimo del pianismo italiano, già vincitore del Premio Busoni.

Altro asso del pianoforte, Giovanni Nesi sarà domenica 15 maggio al Museo di Orsanmichele con il progetto “Left hand”, in cui interpreterà, solo con la mano sinistra, (necessità virtù, l’artista sta seguendo una terapia neuroriabilitativa) pagine di Bach, Scriabin, Shostakovich.

Ancora a Orsanmichele, lunedì 16 maggio, il “Viaggio intorno al mondo” – da Piazzolla a Morricone – del duo Christian Riganelli (fisarmonica) e Fabio Battistelli (clarinetto). Dedicato a Fauré e Ravel il concerto del Crazy Quartet, giovedì 19 maggio all’Auditorium della Fondazione Cr Firenze.

L’Orchestra da Camera Fiorentina aprirà all’extra-colto e porgerà tributo a Lucio Dalla e Pino Daniele, domenica 29 e lunedì 30 maggio a Santo Stefano al Ponte, voce solista Mattia Braghero mentre pianoforte, arrangiamenti e direzione saranno affidati a un giovane fuoriclasse, Fernando Ramsés Peña Díaz.

E ancora, il primo corno dell’Orchestra del Teatro alla Scala, Emanuele Urso, e il primo corno dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Luca Benucci, solisti dell’Orchestra nel doppio appuntamento di domenica 5 e lunedì 6 giugno. Domenica 12 e lunedì 13 salirà sul podio il direttore Ahmed El Saedi della Cairo Symphony Orchestra, solista il violoncello di Victoria Kapralova.

Stagione en-plein-air al via domenica 19 giugno nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi, direttore Giovan Battista Varoli, solista Pietro Bonfilio al pianoforte, musiche di Mozart e Schubert.

Ai Queen ai loro grandi successi sarà dedicato l’evento di giovedì 23 giugno, con Giuseppe Andaloro al pianoforte. Mercoledì 13 e giovedì 14 luglio tornerà l’incanto di “Musica dal grande schermo”, con partiture di Piovani, Morricone, Rota composte per la settima arte. Altra concessione all’extra-colto, l’Omaggio ai Coldplay di domenica 24 luglio, mentre martedì 26 e mercoledì 27, a Palazzo Medici Riccardi, si rinnoverà la collaborazione con il festival Italian Brass Week. Quattro le serate al Museo del Bargello, da martedì 2 a venerdì 5 agosto, tra colonne sonore, tanghi e milonghe.

La stagione si chiuderà con l’atteso ritorno di Bruno Canino, tra i maggiori pianisti di tutti i tempi, in concerto con l’Orchestra da Camera Fiorentina domenica 9 e lunedì 10 ottobre all’auditorium di Santo Stefano al Ponte, direttore Giuseppe Lanzetta.

INFO

Biglietti 10/15/20 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santamaria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze.

Prevendite anche nei luoghi di spettacolo nei giorni dei concerti, dalle 10,30 alle 21.

La 42esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze e Banca Intesa San Paolo.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 – 339 1632869, anche via whatsapp.

Informazioni e prenotazioni

Segreteria Orchestra tel. 055.783374 – 333 7883225 – 339 1632869, anche via whatsapp. https://orchestradacamerafiorentina.it – info@orchestrafiorentina.it.

Stagione 2022 dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Domenica 27 e lunedì 28 marzo 2022 – ore 21

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Coro HARMONIA CANTATA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Maestro del coro: RAFFAELE PUCCIANTI

Soprano: PATRIZIA CIGNA

Mezzo soprano: PATRIZIA SCIVOLETTO

Gerratana De Principis Tempore / Ritratto di Macchiavelli, prima esecuzione Vivaldi Credo RV 592 Vivaldi Gloria RV 589

Venerdì 8 aprile 2022 – ore 21

AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE – via Folco Portinari, 5r – Firenze

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Flauto: Angela Camerini

Clarinetto: Daniele Scala

Arpa: Annalisa Desantis

Violini: Damiano Tognetti e Neri Nencini

Viola: Leonardo Bartali

Violoncello: Leonardo Ascione

Oboe: Davide Guerrieri

W.A. Mozart Quartetto in fa maggiore per oboe e archi, K1 370

W.A. Mozart Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore, K 285

W.A. Mozart Quintetto in la maggiore per clarinetto, K. 581 “Stadler”

Domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022 – ore 21

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: MAURO MARIANI

Violino: MARCO LORENZINI

Barber Serenata per archi op. 1

W.A. Mozart Concerto per violino e orchestra n. 4 K 218

W.A. Mozart Sinfonia n. 28 in do maggiore, K1 200

Domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022 – ore 21

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Pianoforte: GIUSEPPE ANDALORO

W.A. Mozart Concerto per pianoforte n. 23 in la maggiore, K 488

W.A. Mozart Sinfonia in sol minore n. 40 k 550

Domenica 15 maggio 2022 – ore 21

MUSEO DI ORSANMICHELE – via dell’Arte della Lana – Firenze

GIOVANNI NESI – Left hand

Pianoforte solo

J.S. Bach Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007

Scriabin Due Pezzi per la mano sinistra, op. 9 FumagalliParafrasi su “Casta Diva” da “Norma” di V. Bellini Schumann Tre pezzi trascritti da Paul Wittgensein Shostakovich Tre pezzi trascritti da Giovanni Nesi

J.S. Bach Ciaccona in Re minore dalla 2.a partita per violino trascritta da J. Brahams

Lunedì 16 maggio 2022 – ore 21

MUSEO DI ORSANMICHELE – via dell’Arte della Lana – Firenze

Viaggio intorno al mondo

Fisarmonica: CHRISTIAN RIGANELLI

Clarinetto: FABIO BATTISTELLI

Musiche di A. Piazzolla, E. Morricone, C. Riganelli, R. Galliano

Giovedì 19 maggio 2022 – ore 21

AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE – via Folco Portinari, 5r – Firenze

CRAZY QUARTET

Violini: Beatrice Bianchi e Stefano Rimoldi

Viola: Massimo Coco

Violoncello: Stefano Aiolli

Fauré Quartetto per archi in mi minore, op. 121 Ravel Quartetto per archi in fa maggiore

Domenica 29 e lunedì 30 maggio 2022 – ore 21

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE – via Por S. Maria – Firenze

Omaggio a Lucio Dalla e Pino Daniele

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore, pianoforte e arrangiamenti: FERNANDO RAMSÉS PEÑA DÍAZ

Voce solista: MATTIA BRAGHERO

Musiche di Lucio Dalla e Pino Daniele

Domenica 5 e lunedì 6 giugno 2022 – ore 21

MUSEO DI ORSANMICHELE – via dell’Arte della Lana – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore e corno solista: LUCA BENUCCI

Corno solista: EMANUELE URSO

Fazzini Nel sordo impasse – prima esecuzione assoluta

W.A. Mozart Il concerto per corno e orchestra n. 4 K 495

Vivaldi Concerto in fa maggiore per due corni, archi e basso continuo, RV 539

W.A. Mozart Divertimento in fa maggiore “Ein musikalischer Spass” K 522

Venerdì 10 giugno 2022 – ore 21

AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE – via Folco Portinari, 5r – Firenze

Giovedì 9 giugno 2022 – ore 21

MUSEO NAZIONALE DEGLI STRUMENTI MUSICALI – Piazza di S. Croce in Gerusalemme, 9/a, Roma

QUINTETTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Violini: Damiano Tognetti e Ricardo Capanni Violini

Viole: Leonardo Bartali e Flaminia Zanelli

Violoncelli: Iacopo Luciani, Sandra Bacci

Brahms Quintetto per archi n. 1 in fa maggiore, op. 88 Brahms Quintetto n. 2 per archi, op. 111

Domenica 12 e lunedì 13 giugno 2022 – ore 21

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: AHMED EL SAEDI

Violoncello: VICTORIA KAPRALOVA

Zumbo Monumento Funebre a Virginia De Blasi, prima esecuzione

F.J. Haydn Concerto per violoncello e orchestra n. 1

W.A. Mozart Sinfonia n. 30 in Re maggiore K 202

Domenica 19 e lunedì 20 giugno 2022 – ore 21

CORTILE DI MICHELOZZO – PALAZZO MEDICI RICCARDI – via Cavour – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIOVAN BATTISTA VAROLI

Pianoforte: PIETRO BONFILIO

Ciardi Scaleno Prima esecuzione assoluta

W.A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 20, KV 466

Schubert Sinfonia n. 3 in re maggiore

Giovedì 23 giugno 2022 – ore 21

CHIOSTRO GRANDE DI SANTA MARIA NOVELLA – piazza Stazione – Firenze

Bohemian Fantasy – Symphonic Queen Tribute

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Pianoforte e arrangiamenti: GIUSEPPE ANDALORO

Musiche dei Queen

Sabato 2 Luglio 2022 – ore 21

Teatro Castagnoli – Via XX Settembre, 30/1 – Scansano (Grosseto)

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: CHIKARA IMAMURA

Pianoforte: GIUSEPPE ANDALORO

W.A. Mozart Sinfonia n. 29 il la maggiore k 201

W.A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 12 in La maggiore K 414

Lunedì 11 luglio 2022 – ore 21

MUSEO NAZIONALE DEGLI STRUMENTI MUSICALI – Piazza di S. Croce in Gerusalemme, 9/a, Roma

QUARTETTO AMITIÉ dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Violini: Marco Lorenzini, Claudio Freducci

Viola: Camilla Insom

Violoncello: Sandra Bacci

Clarinetto: Fabio Battistelli

W.A. Mozart Quartetto per archi n.19 “Le Dissonanze” KV 465

Brahms Quintetto per clarinetto e archi in si minore, op. 115

Mercoledì 13 e giovedì 14 luglio 2022 – ore 21

CORTILE DI MICHELOZZO – PALAZZO MEDICI RICCARDI – via Cavour – Firenze

Musica dal grande schermo

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Tromba solista: RAFFAELE CHIELI

Pianoforte: FERNANDO RAMSÉS PEÑA DÍAZ

Piovani La vita è bella Morricone Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

C’era una volta in America

Nuovo Cinema Paradiso

Gabriel’s oboe

Il pianista sull’oceano

Bacalov Il Postino Rota Ballabili da Il Gattopardo e Il Padrino

Omaggio a Federico Fellini (Lo sceicco bianco, Amarcord, La Strada, 8 e ½)

Morricone Western Suite

Domenica 24 luglio 2022 – ore 21

CHIOSTRO GRANDE DI SANTA MARIA NOVELLA – piazza Stazione – Firenze

Omaggio ai Coldplay

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Pianoforte: FERNANDO RAMSÉS PEÑA DÍAZ

Musiche dei Coldplay

Martedì 26 luglio 2022 – ore 21

CORTILE DI MICHELOZZO – PALAZZO MEDICI RICCARDI – via Cavour – Firenze

Nell’ambito della Italian Brass Week

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Tromba: FRANCISCO PACHO FLORES

Trombone: ZOLTAN KISS

Tuba: OYSTEIN BAADSVIK

Eufonio: LUCIANO DE LUCA

Musiche del Barocco italiano ed europeo (programma in via di definizione)

Mercoledì 27 luglio 2022 – ore 21

CORTILE DI MICHELOZZO – PALAZZO MEDICI RICCARDI – via Cavour – Firenze

Nell’ambito della Italian Brass Week

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Trombone: FABRICE MILLISCHER

Corno: STEFAN DE LEVAL JEZIERSKI

Tuba: MARIO BARSOTTI e GIANLUCA GROSSO

Eufonio: BASTIEN BAUMET

Tromba: ANDREA DELL’IRA

Musiche del Barocco italiano ed europeo (programma in via di definizione)

Martedì 2 e mercoledì 3 agosto 2022 – ore 21

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO – via del Proconsolo, 4 – Firenze

Sabato 30 luglio 2022 – ore 21

Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme – viale Castrense, 5 – Roma

Walt Disney Fantasy

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Le più amate colonne sonore dei cartoni animati

Giovedì 4 e venerdì 5 agosto 2022 – ore 21

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO – via del Proconsolo, 4 – Firenze

Tra tanghi e milonghe

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore GIUSEPPE LANZETTA

Fisarmonica e Bandoneon: MARIO STEFANO PIETRODARCHI

Morricone Medley Rota Musiche dalle colonne sonore di Federico Fellini Piazzolla Oblivion

Adios Nonino

Milonga del Angel

Muerte del Angel

Molinelli Poi qualcuno Piazzolla Violentango

Jorge Adios

Libertango

Lunedì 5 e martedì 6 settembre 2022 – ore 21

MUSEO DI ORSANMICHELE – via dell’Arte della Lana – Firenze

In viaggio verso l’America

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Soprano: PATRIZIA CIGNA

Tenore: VLADIMIR REUTOV

Tromba: RAFFAELE CHIELI

Pianoforte: FERNANDO RAMSÉS PEÑA DÍAZ

Morricone Il Pianista sull’Oceano, Western Suite, C’era una volta in America Rota Il Padrino Carmichael Sturdust Gerswing Summertime Loewle I Could Have Danced Sinatra New York, New York Bernstein Da West Side Story, Somewhere, Maria, Tonight (balcony scene)

Venerdì 9 settembre 2022 – ore 21

MUSEO DI ORSANMICHELE – via dell’Arte della Lana – Firenze

Sabato 10 settembre 2022 – ore 21

MUSEO NAZIONALE DEGLI STRUMENTI MUSICALI – Piazza di S. Croce in Gerusalemme, 9/a, Roma

Oboe: DAVIDE GUERRIERI

Clavicembalo: GIORGIO REVELLI

Musiche di J.S. Bach, F. Couperin, G.F. Haendel

(programma in via di definizione)

Domenica 18 e lunedì 19 settembre 2022 – ore 21

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: NIKOLAY LALOV

Pianoforte: FRANCESCO NICOLOSI

Ruggiero MinG(s)us “sopra di lui rose dolorose ed il mio bacio silente”, prima esecuzione assoluta Paisiello Piano concerto n. 4 in sol minore Schubert Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore

Mercoledì 28 settembre 2022 – ore 21

MUSEO DI ORSANMICHELE – via dell’Arte della Lana – Firenze

Giovedì 29 settembre 2022 – ore 21

MUSEO NAZIONALE DEGLI STRUMENTI MUSICALI – Piazza di S. Croce in Gerusalemme, 9/a, Roma

SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

W.A. Mozart Serenata n. 10 in Si bemolle maggiore K 361 “Gran partita”

Domenica 2 e lunedì 3 ottobre 2022 – ore 21

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

CORO HARMONIA CANTATA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Maestri del coro: RAFFAELE PUCCINATI

Mininni Dal tutto, l’essenziale (in memoria di Michelangelo Buonarroti), prima esecuzione assoluta Cherubini Requiem in do minore per coro e orchestra

Domenica 9 e lunedì 10 ottobre 2022 – ore 21

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Pianoforte: BRUNO CANINO

Portera Asfjùm, il filtro irrazionale, prima esecuzione assoluta

W.A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 24 in do minore K 491

L.v. Beethoven Sinfonia n. 7 In La maggiore op 92