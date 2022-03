Paolo Caiazzo con l’omaggio a Totò “Terroni si nasce”

«Il termine inserito nel titolo è una dichiarazione d’amore per le mie

origini che fa eco al Principe della risata» spiega il protagonista

Ad aprile l’ultimo appuntamento di stagione con lo show dei Villa PerBene

Con un chiaro ed evidente omaggio alla citazione di Totò, il Principe della risata e alla sua battuta cinematografica «Signore si nasce, ed io lo nacqui… modestamente», Paolo Caiazzo approda al Teatro Charlot venerdì 18 marzo alle 21 con “Terroni si nasce”.

La struttura gestita da Cultura & Spettacolo e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale, prosegue nel segno della comicità. «Il termine “Terrone” inserito nel titolo è anche una dichiarazione d’amore per le mie origini, ed io, come contadino della mia “Terra”, intendo coltivarla!», ironizza il comico di Made in Sud.

Con leggerezza e il supporto di musicisti in scena l’artista racconta la sua “meridionalità”. Monologhi, poesie e canzoni per uno spettacolo di incalzante divertimento e riflessioni sui pregi e difetti della “Terronia”. Ma non solo Sud! Anche attualità, politica nazionale ed internazionale per commentare comicamente la vita di tutti i giorni, vizi e manie dei nostri tempi ma sempre con la filosofia che la Campania regala. Non mancherà in scena il suo alter ego televisivo, Tonino Cardamone, ed il suo motto: “’a capa mia nun è bona”. A lui è affidata la parentesi della follia dei saggi con la saggezza della sua follia.

«Più che uno spettacolo è una “Mission” sempre più “Impossible” ai giorni d’oggi: divertire e divertirsi. Ma bisogna tentare, anche su tematiche serie e drammatiche, senza prendersi tanto sul serio, perché sono sempre più convinto che affrontando un problema ridendoci su, è probabile che si vinca, se ci si abbatte e dispera…abbiamo perso», conclude Caiazzo.

L’ultimo appuntamento con la stagione teatrale dello Charlot è con il trio comico Villa PerBene, venerdì 8 aprile.

INFO UTILI Lo spettacolo avrà inizio alle 21. Il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto 10.

Per info e prenotazioni: 089 2593359; 350 9109146.