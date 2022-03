Pierfrancesco Poggi in “C’era una Volta… il Teatro nelle Cantine”

Brani di

Pierfrancesco Poggi, Jacques Brel, Dario Fo, Alberto Arbasino, Fiorenzo Carpi, Giorgio Strehler, Renato Carosone, Vittorio Gassman, Miguel de Molina, Gorni Kramer

Da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022 all’OFF/OFF Theatre torna l’affascinante atmosfera da Cafè Chantant che rivive grazie alla voce di Pierfrancesco Poggi, accompagnato dalla sua chitarra e pronto a replicare il tutto esaurito della passata stagione, con il suo “C’era una Volta… il Teatro nelle Cantine”, uno spettacolo dedicato al teatro canzone, agli istrioni e padri del teatro contemporaneo.

È proprio nelle cantine che nasce quella generazione di attori e cantautori che fa parte della società, vivendola e condividendola con il pubblico, grazie a testi ed esibizioni che rimarranno nella memoria popolare e nella storia del teatro. In quei bugigattoli spesso sconosciuti, sono nati i brani che costituiscono la storia di un genere e dei suoi protagonisti. E così Pierfrancesco, compie un viaggio performativo che ci porta sul finire degli anni’70, in quel periodo che ha dato inizio al cabaret, alla canzone d’autore e all’avanguardia teatrale, con sperimentazioni che sono alla base del teatro di oggi.

Oltre un’ora di musica e parole, con brani che raccontano la vita con leggerezza, riportano il passato al presente con una punta di nostalgia e con una dolce amarezza, sempre in grado di strappare un sorriso. Pierfrancesco conduce il pubblico in un percorso fatto di ricordi, omaggio alla primavera del cantautorato, riportando in vita grandi nomi come Vittorio Gassman, Dario Fo, Giorgio Strehler, Renato Carosone e molti altri. Da “La Commedia è Finita”, passando per “Il Canto delle Svergognate”, o “Pigliate ‘na Pastiglia”, fino ai personaggi protagonisti delle radio del tempo, come “La Sarta Olga” e “Il Mago Teresa”, fino all’improbabile medley delle canzoni filippine.

BIOGRAFIA: Nato a Pisa nel 1953, Pierfrancesco è attore e autore teatrale, radiofonico, televisivo e cinematografico. Ha lavorato in Teatro con Patroni Griffi, Stoppa, Ronconi, Gregoretti e Berio ed è stato premiato come commediografo ad Astiteatro ‘92 e Benevento Città spettacolo nel ‘94. In radio ha partecipato a programmi con Paolo Conte, Diego Cugia, Enrico Vaime, Luciano Salce, come autore e interprete di varietà e prosa. Sue le sigle e i gingles di programmi come Black-out, Premio Forte dei Marmi per la satira, “Macheoraè” e “Il programma lo fate voi”. Il suo atto unico Gocce d’acqua è stato trasmesso nel teatro di Radiotre Rai. In TV ha fatto programmi con Nanni Loy, Enzo Trapani, Fabio Fazio, Pupi Avati e numerose fiction tra cui: “Il caso Redoli”, “Ritornare a Volare”, “Il goal del Martin Pescatore”, “Mamma per caso”, “Marcinelle”, “Emanuela Loi”. Al cinema ha preso parte a film con Giannetti, Lazotti, Bondì, Marra, Del Monte, Di Martino e Ettore Scola (Il film “La cena” ha ricevuto il Nastro d’argento per l’intero cast maschile). Per la canzone ha partecipato al Premio Tenco alla rassegna dell’84, dell’88 e del ‘98, e nell’87 ha ricevuto a Livorno la Targa Piero Ciampi. Ha scritto il libro per ragazzi “Houdini il mago della fuga” e cantato l’audiolibro “Grillo bel grillo” di canzoni popolari toscane. La banda di Tamburello edito da Solferino è il suo esordio narrativo.

