Al Teatro Oscar di Milano si conclude la rassegna dedicata a Beckett/Pasolini con una novella di Beckett scritta nel 1946, “Primo amore”. La nuova messa in scena, in prima nazionale al Teatro Oscar giovedì 17 marzo, è un monologo di Salvo Germano. Lo stile è lento e malinconico, talvolta compare un umorismo disincantato. Grazie alla sua maestria, l’attore è in grado d’impersonare tutti i sentimenti anche contrastanti del protagonista che vive la sua prima storia d’amore.

Primo amore

di Samuel Beckett

Traduzione di Franco Quadri

diretto e interpretato da Salvo Germano

Consulenza artistica Gino Banterla ed Ede Ivan

Luci Davide Rovere

Prima nazionale

La trama del racconto, uno dei primi lavori della maturità letteraria di Beckett, si snoda attraverso una serie di sordide amarezze: alla morte del padre, un giovanotto inconcludente viene cacciato di casa. Vagabondando per la città passa diverse notti sdraiato su una panchina dove conosce la prostituta Lulu. Dapprima attratto, poi seccato dalla donna, il protagonista decide di ritirarsi a vivere in una stalla abbandonata. Nel corso di questo esilio scopre però di essere innamorato di lei. Torna così alla panchina dove era avvenuto il primo incontro e riesce a incontrare di nuovo la donna che, alla fine, lo invita a vivere da lei. La sera stessa fanno l’amore e per lui probabilmente si tratta della prima volta. Solo a questo punto il giovane si rende conto che Lulu è una prostituta. La cosa non lo turba più di tanto anzi, lo considera un mezzo come un altro per sopravvivere. Quando però Lulu rimane incinta, il protagonista decide di abbandonare lei, il bambino e la casa. Schifo, cinismo, tetro umorismo. Beckett non si risparmia in questa grottesca storia d’amore.

Salvo Germano – Già docente nella sezione spettacolo del Liceo Classico “Lucrezio Caro” di Roma. Ha studiato recitazione e dizione con docenti dell’Accademia Nazionale “Silvio D’Amico” di Roma. Ha frequentato i Corsi di Storia del Teatro presso la Facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma. Ha maturato la sua formazione teatrale nell’ambito del Teatro Stabile di Sicilia diretto da Aldo Formosa. Nel 2005 ha partecipato con l’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) di Siracusa nella produzione di “Antigone” di Sofocle con la regia di Irene Papas. Ha collaborato con la Società “Dante Alighieri” di Siracusa recitando il “Canzoniere” del Petrarca con la presentazione del poeta Edoardo Sanguineti. Si è esibito in diversi teatri italiani con successo di pubblico e di critica. Ha recitato a Roma al Teatro di Marcello e in Villa Torlonia nell’ambito del Festival Musicale delle Nazioni 2007 accompagnato dal pianista Ede Ivan.

IL PROGETTO SPECIALE

Non c’è anno in cui non cada un anniversario. I personaggi illustri sono tanti e ciascuno ha a disposizione due anni, quello della nascita e quello della dipartita. Perciò è difficile che passi un anno senza che si debba, giustamente, ricordare qualcuno. Il 2021 è stato l’anno di Dante, il ’22 sarà quello di Pasolini, il ’23 di Testori. E così via. Ma nel Paese delle Meraviglie (ricordate Alice?) si festeggiano i non-compleanni, e noi crediamo che il Teatro sia un modo di conoscere la realtà non attraverso discorsi o concetti, ma attraverso lo stupore. Ossia, la Meraviglia. Ecco perché è bene, accanto ai doverosi, irrinunciabili compleanni, tenere d’occhio, di tanto in tanto, qualche non-compleanno. Anche perché spesso, se non ci inventiamo un’occasione, finiamo per dimenticare uomini, volti, opere, parole che viceversa vanno ricordati. Figure che ci hanno regalato bellezza, destato stupore, suscitato pensiero. Perciò abbiamo deciso di affiancare, in ogni stazione, un Compleanno a un Non-compleanno. E se il calendario ci offre il nome di Pier Paolo Pasolini, noi vogliamo affiancargli Samuel Beckett. E siamo certi che questi due giganti, messi uno vicino all’altro, avranno molte cose da dirsi. E da dire a noi.

