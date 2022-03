“Ragazze di vetro” al Pacta Salone

By

Il Progetto DonneTeatroDiritti continua presentando al PACTA Salone dal 24 al 27 marzo 2022, RAGAZZE DI VETRO dal romanzo “La campana di vetro” e altri materiali di Sylvia Plath, adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis e Sofia Pelczer, sulla vita di due ragazze in lotta contro la depressione.

Per cause di forza maggiore, lo spettacolo viene presentato in forma di PRIMO STUDIO (lettura scenica), mentre nella sua forma compiuta sarà presentato durante la stagione 2022-23 sempre presso il PACTA Salone.

Esther, vincitrice di un’importante borsa di studio, passa un mese a lottare con la depressione, cercando disperatamente di ritrovare la studentessa grintosa e di successo quale era. La svanita capacità di scrivere, di dormire e di interagire con le persone, la portano a ingoiare un flacone di sonniferi. Il suo corpo viene ritrovato inerte, ma vivo. Da qui ha inizio un lungo calvario tra ospedali, manicomi, privati e pubblici, terapie di elettroshock per aiutarla a ritrovare la voglia di vivere. Nella struttura che la ospita, a grande sorpresa, arriva la sua amica d’infanzia Joan. Anche lei ha tentato il suicidio. Tra il silenzio dell’apatia e la messinscena di una quotidianità fatta di cose banali, ma importanti, Esther e Joan consumano le tragedie delle loro vite.

Giovedì 24 marzo, alle ore 18.30, “Sylvia Plath, la poetessa tra creazione artistica e disagio psichico”, un’incontro con Sofia Pelczer e Maddalena Mazzocut-Mis, autrici dell’adattamento del romanzo “La campana di vetro” e altri testi di Plath. Modera Veronica Scarioni.

Sylvia Plath, poetessa statunitense. Dopo gli studi universitari allo Smith College, ottenne una borsa di studio in Inghilterra dove conobbe il poeta Ted Hughes, che sposò nel 1956. Le durezze della vita domestica e lo scarto tra la prigionia della condizione femminile e l’ardore della ispirazione poetica le si rivelarono presto insopportabili. Morì suicida a soli 31 anni. Al momento della morte aveva già pubblicato la raccolta “Il colosso” (1960) e il romanzo autobiografico “La campana di vetro” (1963). Ma il meglio della sua produzione, raccolto dopo la morte a cura del marito nel volume “Ariel” (1965), in “Alberi invernali” (1971) e “Attraversando l’acqua” (1971), appartiene al periodo estremo e più solitario della sua vita. Assurse a simbolo di tutte le rivendicazioni femministe.

Il Progetto DonneTeatroDiritti 2022:

Segue dal 30 marzo al 3 aprile 2022 una produzione CSS Teatro stabile d’innovazione del Friuli Venezia Giulia, MILEVA, la storia della moglie di Einstein e del suo genio; l’11 e il 12 aprile 2022 CON SORTE, scritto e diretto da Giacomo Guarneri, una storia nella Sicilia dei ricatti e delle intimidazioni di Cosa Nostra; infine chiude il 13 e 14 aprile 2022 LIBELLULE IN VOLO Racconti, confessioni e letture sulle streghe e l’Inquisizione ideazione e regia Antonio Rosti.

PACTA SALONE

Dal 22 al 27 marzo 2022

studio DonneTeatroDiritti

RAGAZZE DI VETRO

dal romanzo “La campana di vetro” e altri materiali di Sylvia Plath

adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis e Sofia Pelczer

regia Sofia Pelczer

con Maria Villani Caggianelli, Federica Garavaglia e la voce di Sara Zanobbio

scene e costumi Giulia Olivieri

assistente alla regia Arianna Guaglione

assistente alle scene e costumi Giulia Di Matteo

organizzazione Giulia Di Matteo

promozione Sofia Zagni

progetto grafico Veronica Scarioni e Barbara Ansaldi

produzione Teatro Sguardo Oltre

Durata 60’

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org –ufficioscuole@pacta.org

Orari spettacoli: martedì – sabato ore 20.45 | domenica ore 17.30 – lunedì riposo eccetto i lunedì di pactaSOUNDzone e altri programmati alle 20.45. In caso di spettacoli di sette o più giorni, giovedì ore 19.00 – VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

nei giorni di programmazione la biglietteria apre 90’ prima dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org

Prezzi biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) €16 | Under 25/over 60 €12 | gruppi scuola €9 | per gli spettacoli della rassegna PARAPIGLIA biglietti €7 per tutti

L’ingresso al teatro sarà consentito esclusivamente su presentazione della Certificazione Verde Covid-19 rafforzata e indossando una mascherina FFP2