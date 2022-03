“Rigenerare la città” al Cristallo con Carlo Andorlini e Luca Bizzarri

Nuovo appuntamento del percorso “Tutta tua la città” del Teatro Cristallo, con nuove tappe e una formula rivista: non più solo la camminata nei luoghi cittadini, come da tradizione di questo percorso, ma questa volta, giovedì 31 marzo alle 20.30, una serata di riflessione sulle nuove idee di spazio urbano. Le nostre città sono o possono diventare luoghi di innovazione aperta? Sono cioè quegli spazi in cui le persone possono incontrarsi per scambiarsi idee, condividere esperienze e iniziare progetti comuni? A raccontare nuove visioni e nuove progettualità urbane saranno Carlo Andorlini dell’Università di Firenze e Luca Bizzarri, funzionario provinciale ed autore per NewFabric – Pacini Editore.

Le nostre città recano oggi la ferita del covid: per mesi ci siamo rinchiusi nelle nostre case, abbiamo atteso che la tempesta passasse – ed ancora non è finita – e abbiamo sognato il giorno in cui saremmo potuti finalmente uscire in città che volevamo diverse. Città vivibili, condivisibili, città sociali. Come fare però per attuare concretamente questo “desiderata” sociale? A raccontare ipotesi, sogni e concrete realtà, giovedì prossimo, 31 marzo alle 20.30 nella sala Giuliani al II Piano del Centro Culturale Cristallo in via Dalmazia 30 a Bolzano saranno due relatori d’eccezione, Carlo Andorlini e Luca Bizzarri.

Carlo Andorlini, docente in corso magistrale “Disegno e gestione degli interventi sociali” all’Università di Firenze e Luca Bizzarri, funzionario della Ripartizione Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano e autore per NewFabric – Pacini Editore si confronteranno infatti su come si può rigenerare una città partendo da una nuova concezione degli spazi pubblici. L’appuntamento fa parte del percorso “Tutta tua la città” del Teatro Cristallo di Bolzano.