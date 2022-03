“Sei tu” allo Spazio Arteatrio

L’Associazione Culturale Fusion work presenta Sei tu.

Uno spettacolo di danza contemporanea e prosa contro la violenza sulle donne.

”Un intimo spiraglio, uno squarcio privato e sottile dal quale lo spettatore scruta, intuisce e considera…”

Tre vite qualunque, tre donne qualunque… che tremano, temono, celano e mentono.

Mentono con il mondo intero, con se stesse persino, fino ad arrivare all’istante in cui la menzogna è talmente forte da prendere il sopravvento: un vortice insidioso questo, nel quale il rischio più grande è quello di cadere nell’inesistenza.

L’oblio di se stessi diviene quasi un dolce richiamo, un anestetico espediente per sfuggire alla sofferenza. In mezzo a questo nulla, potrebbe quasi consumarsi tutto il tempo, se non fosse per quel dolore, che prepotentemente ritorna a ricordarti che esisti. Esisti e dunque ricominci a muoverti, in quell’intricato labirinto di bugie con indosso la maschera che ti sei costruita… ora fatichi a trovare un varco, ora inciampi. Le tue gambe divengono più pesanti ad ogni passo, i tuoi passi divengono corsa straziante, ma non puoi più fermarti, ora non puoi più… ora sai che esiste un luogo nel quale ogni maschera cade e ogni menzogna viene smentita, ti mostrerà chi eri prima di smarrirti e al tempo stesso la persona che sei diventata, ti permetterà di leggerti dentro senza giudizi e senza riserve… ora sai che ci sarà sempre uno specchio ad attenderti, se solo, in esso, tu avrai il coraggio di rifletterti.

Testi

Federica Bordin

Coreografie

Laura Sodano, Giorgia Angiolosanto e Serena Zanobi

Regia

Alessia Tona, Laura Sodano, Giorgia Angiolosanto e Serena Zanobi

Con

Marco Masiello

Federica Martini

Elena Valentini

Alessandra Zanobi

Laura Rustichelli

Desireè Borrelli

Martina Bonometti

Federica Russo

Orario

Sabato 12 Marzo alle ore 21.00

Domenica 13 Marzo alle ore 18.00 e ore 20:30

Info & Prenotazione obbligatoria

prenotazioni@arteatrio.it

351-9752453

Spazio Arteatrio Via Nicola Maria Nicolai 14 – 00156 Roma (c/oTeatro Ygramul)