”Svamp tutorial” in prima nazionale ad Après-coup

di Isabella Rotti

con Cinzia Brugnola

PRIMA NAZIONALE

Direttamente dal successo di YouTube, Svamp Tutorial debutta ad Après-coup

Venerdì 25 marzo 2022 la comicità tutta al femminile di Svamp tutorial debutta in prima nazionale ad Après-coup, punto di riferimento dell’intrattenimento di qualità del panorama milanese.

Svamp Tutorial nasce dal grande successo su YouTube di Svamp Channel, un contenitore di personaggi ideati e scritti da Isabella Rotti per l’attrice Cinzia Brugnola.

Attiva da diversi anni come autrice, copywriter e ufficio stampa, Isabella Rotti è al suo debutto in teatro e si è fatta notare per la web serie ispirata al lockdown A.Q.A. (Attori Quarantenati Anonimi).

Cinzia Brugnola, attrice di cinema, teatro e televisione, è fondatrice della Compagnia Duchessa Rossa e ha lavorato, tra gli altri, con la compagnia Ricci/Forte.

Svamp Tutorial è ispirato al mondo di YouTube e a quella moltitudine di esperti o pseudo tali che promettono soluzioni facili e immediate a qualunque problema. “Negli ultimi anni – spiega Isabella Rotti – siamo stati risucchiati dai video-tutorial di YouTube. Sono come un prontuario di primo soccorso, che va dalla pratica di yoga a come accalappiare un uomo in poche mosse, da come gestire la rabbia a come realizzare un trucco sexy”. Il lockdown ha poi evidenziato ancora di più questa abitudine. “Il lockdown – prosegue – ha paradossalmente visto il boom delle app di dating come Tinder e dello stesso YouTube, con visualizzazioni da record di video-tutorial di ogni genere”.

In Svamp Tutorial Cinzia Brugnola si destreggia in un demenziale caleidoscopio di personaggi femminili, che dispensano consigli online.

Si va dalla dating coach Gioia Didarla, dottoressa in Rimorchiologia e in Filosofia delle emoticon, che dà consigli su come catalogare e accalappiare gli uomini su Tinder. Con piglio molto serio professionale, la dottoressa Didarla esamina con precisione le varie categorie della fauna maschile, dando un’interpretazione attenta all’uso primitivo delle emoticon e delle frasi usate per rimorchiare. Per non parlare delle foto profilo, vero e proprio nodo cruciale di Tinder.

Bellazia Makeup, che crea tutorial di cosmesi molto casalinghi e spiega tutti i trucchi per essere belle…senza filtri. Romagnola, con un marito a carico pigro e ossessionato dal cibo, Bellazia promuove un tipo di make up slow, per chi fretta non ha o, come dice lei, “non un ..zo da fare”. I risultati non sono sempre incoraggianti, ma si sa, l’importante è esercitarsi!

Damatrà, trainer dell’International Institute for Bioenergetic Analysis di Busto Arsizio, docente di Yoga integrale Lalavanda e nutrizionista di impronta nichilista. Promuove metodi di rilassamento molto particolari e di difficile realizzazione, soprattutto perché la prima ad avere problemi di gestione della rabbia è…proprio lei.

INFO

Dove: Après-coup Via Privata della Braida, 5 – Zona Porta Romana MM3 – Milano

Ingresso: 15 euro

Prenotazioni e informazioni:

info@apres-coup.it | proscenio@apres-coup.it | 02.38243105

(Per rispetto verso gli artisti, gli altri ospiti e per il controllo del green pass si prega di non presentarsi oltre le 21.00)

Viste le norme di distanziamento vigenti la prenotazione è vivamente consigliata