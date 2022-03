Teatro Arcobaleno, Susanna Stivali Quartet in concerto

TEATRO ARCOBALENO

La Ciambella Asociazione Culturale

presenta

SIPARIO DI NOTE

martedi 8 marzo 2022 ore 21,00

Susanna Stivali Quartet

“Caro Chico”

omaggio a Chico Buarque de Hollanda

Susanna Stivali, voce

Alessandro Gwis, pianoforte

Marco Siniscalco,basso elettrico e contrabasso

Marco Rovinelli batteria.

La Rassegna ”Sipario di Note”, organizzata dall’ Associazione Culturale “La Ciambella”, prosenta, martedi 8 marzo,il concerto di Susanna Stivali quartet, che presenta il progetto “Caro Chico”.”Caro Chico” è un progetto discografico di Susanna Stivali, una delle più interessanti voci del panorama jazz italiano ed internazionale.I musicisti che saliranno sul palco con Susanna Stivali sono: Alessandro Gwis, pianoforte,Marco Siniscalco,basso elettrico e contrabasso e Marco Rovinelli batteria e provengono da un linguaggio variegato, ognuno, con le sue caratteristiche qui insieme a raccontare una grande passione per la poetica sfaccettata di Chico Buarque De Hollanda. La passione per questo grande artista, che attraversa e racconta la musica e la cultura brasiliana da oltre quarant’anni, è alla base del progetto.Omaggiare e rimaneggiare l’enorme e diversificato lavoro di Chico Buarque significa, conoscere il Brasile nelle sue espressioni più tradizionali e al tempo stesso, confrontarsi con un poeta,un compositore colto e popolare, uno scrittore,un grande autore di testi dalla poetica cangiante ed immaginifica.Il linguaggio jazzistico da cui parte Susanna Stivali,diviene mezzo utile ed originale per contenere e reinterpretare tutte queste anime e per proporre un nuovo modo di rileggere Chico Buarque con uno sguardo che viene da lontano.La forza del progetto è nell’incontro tra due culture musicali diverse e tra lingue diverse che si sono spesso incontrate nella musica di Chico che conosce bene ed ama la lingua italiana.Il cd è stato registrato tra Brasile ed Italia con la partecipazione di diversi musiciti provenienti da diversi stili ed esperienze musicali,nomi come: Fracis Hime, grande compositore, autore e arrangiatore che ha curato anche l’arrangiamento di alcuni brani; Jaques Morelembaum,violoncellista di fama internazionale; Rita Marcotulli, uno dei piu grandi ed originali nomi del jazz europeo; Cicero, nuovo astro nascente tra i giovani cantautori brasiliani; Cristina Braga, una delle più apprezzate arpiste brasiliane. Brilla preziosa la presenza di Chico Buarque stesso che ha voluto prendere parte a questo progetto, duettando con Susanna Stivali in italiano in uno dei brani tradotti appositamente per il progetto: “Morena dagli occhi d’acqua” tradotto dallacantante stessa.Il progetto è cantato interamente in italiano, una lingua incontra l’altra, l’una si adagia sull’altra e viceversa in una ricerca di nuove sonorità in un linguaggio che viaggia dal jazz alla musica brasiliana, attraversato da testi di alta caratura poetica .Il cd racchiude alcuni dei più grandi nomi di autori e traduttori italiani di testi di Chico Buarque, da Sergio Bardotti, grande amante della cultura brasiliana e amico di Chico, ad altri grandi nomi come : Bruno Lauzi, Ivano Fossati, Vinicio Capossela e ultimo in ordine di tempo Max de Tomassi,che ha tradotto diversi brani appositamente per il cd.

Biglietti: intero 16,00 euro, ridotto 14 euro

Teatro Arcobaleno, via F. Redi 1/A www.teatroarcobaleno.it

Info e prenotazioni: 06 44248154 / 06 4402719