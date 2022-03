“The Kid” al Chaplin’s World

Il Chaplin’s World, il museo dedicato all’icona del cinema muto di Corsier-sur-Vevey, propone dal 18 marzo al 25 settembre 2022, un’immersione totale nel cuore del film emblematico “The Kid” (uscito nel 1921) e dell’infanzia di Chaplin. Un periodo segnato dalla povertà per lui, ma decisivo nella sua carriera e nel suo lavoro. In una cornice di lanterne magiche e riferimenti al 1900, il visitatore scopre in quattro spazi espositivi l’immensa influenza di una madre artista di music-hall sul cineasta, gli attributi infantili di Charlot, così come l’incredibile complicità tra il vagabondo e il Kid, Jackie Coogan, la prima star bambina del cinema. La mostra si conclude con testimonianze e ricordi d’infanzia della sua prole, che aiutano a capire chi era il padre dietro la celebrità.