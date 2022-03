Vijay Iyer trio in concerto a Catania e a Palermo

Il Circuito Jazzistico Siciliano è pronto ad ospitare in una doppia data, il 10 marzo a Catania e l’11 a Palermo una delle figure preminenti del jazz contemporaneo, sia sotto il profilo strumentale che compositivo e progettuale: Vijay Iyer. Il pianista, in scena rispettivamente al Teatro ABC per Catania Jazz e al Golden per Nomos Jazz, si esibirà in trio con Matt Brewer al contrabbasso e Jeremy Dutton alla batteria. A questo organico in particolare Vijay Iyer dedica da sempre una speciale attenzione, avendo registrato capitoli significativi della sua discografia quali Historicity, Accelerando, entrambi editi dalla ACT, Break Stuff e il recente Uneasy per ECM. E anche l’album più recente, del 2019, è stato inciso per il trio, insieme a Linda Oh al contrabbasso e Tyshawn Sorey alla batteria: si tratta di un lavoro – così come tutta la sua produzione – dal quale emerge appieno la capacità del leader di coniugare rigore espressivo e comunicativa e di veicolare il linguaggio del jazz in modo personale.

Nato ad Albany da genitori indiani, il pianista nutre, tra l’altro, molteplici interessi – incluse matematica e fisica, nelle quali si è laureato all’Università di Yale – e vede la sua musica tutt’altro che slegata da ciò che la circonda. In proposito, nelle note di copertina di Uneasy spiega il significato del titolo del disco: “Oggi la parola “disagio” può sembrare un eufemismo brutale, troppo mite per tempi così catastrofici. Ma forse, poiché la parola contiene il suo opposto, ci ricorda che la musica più rassicurante e curativa spesso nasce e si colloca in una profonda inquietudine; e viceversa, la musica più turbolenta può contenere quiete, freddezza, persino saggezza”. Anche sullo sfondo di queste riflessioni, la musica di Vijay Iyer non può quindi essere priva di contenuti. Prova ne è anche il costante rapporto dialogico tra tradizione, del jazz ma non solo, e innovazione, uno dei cardini attorno ai quali ruota la sua particolare visione musicale.

La stagione del Circuito Jazzistico Siciliano, firmata nella direzione artistica da Pompeo Benincasa, proseguirà con la “tripletta” in prima nazionale assoluta di Johanna Carter dal 17 al 19 marzo tra Caltanissetta, Catania e Palermo.

BIGLIETTI

Posto unico numerato: € 20,00

www.ctbox.it

www.diyticket.it