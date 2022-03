Walter Leonardi con ”Coma quando fiori piove” al Teatro Pime

Qual è il senso dell’esistenza?

La risposta a questa domanda la si può cercare anche a teatro e grazie all’ironia: il 1 aprile Walter Leonardi, regista e comico milanese, attore del collettivo satirico Il Terzo Segreto di Satira, sarà ospite del Teatro Pime con lo spettacolo “Coma quando fiori piove”, realizzato in collaborazione di Carlo G.Gabardini. Lo spettacolo, vincitore dei Teatri del Sacro, indaga una crisi esistenziale e va oltre.

“Arrivati ad un certo punto, il protagonista si interroga e fa una sorta di bilancio. Non è solo una crisi. Questo per me è importante”, specifica Carlo Gabardini.

L’opera narra infatti la storia di un cinquantenne che il giorno del suo compleanno si ritrova in macchina assieme a un autostoppista misterioso e onnisciente che sembra essere Dio in persona. Il dialogo fra i due, sospeso e stravagante, porta il protagonista a ripercorrere gli avvenimenti più importanti della sua vita in un continuo movimento fra passato e presente, sogno e realtà, coma e veglia. Basata su semplici immagini e oggetti che, traendo ispirazione dal nouveau cirque, generano sorpresa e incanto, la pièce, buffa e al tempo stesso cinica, induce a riflettere sulla condizione di chi è arrivato a più della metà della propria vita ma deve ancora raggiungere molti importanti obiettivi.

“Coma quando fiori piove” ricorda a tutti che è sempre possibile trovare una lista di cose per cui vale la pena vivere.

“Siamo lieti di ospitare al Teatro Pime Walter e tutta la compagnia: il loro spettacolo ci fa riflettere sul senso dell’esistenza in maniera comica, mai banale o semplicistica” conclude Andrea Zaniboni, direttore artistico del Teatro. Una riflessione che si fa più urgente in particolare in questi giorni così vicini alla Giornata Mondiale del Teatro, che ci ricorda il suo valore nel campo dello sviluppo e del sociale, il suo ruolo fondamentale nella cooperazione tra persone e nel rafforzamento della pace e dell’amicizia tra popoli. Obiettivi perseguiti con forza dal Centro Pime, polo culturale solidale che riflette sui temi del sociale e della spiritualità a partire dall’esperienza dei missionari.

INFO

‘Coma quando fiori piove’

Teatro PIME, Milano, via Mosè Bianchi 94

venerdì 1 Aprile, ore 21.

Da un’idea di Walter Leonardi e Carlo G.Gabardini.

Regia di Walter Leonardi

Interpreti: Luisa Bigiarini, Walter Leonardi, Flavio Pirini, Paola Tintinelli

Produzione: Buster La corte ospitale

Biglietti: https://www.clappit.com/biglietti/acquista-biglietti-coma-quando-fiori-piove.html

Centro PIME

Il PIME è il più antico istituto missionario italiano. Nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento PIME milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro completamente rinnovato internamente ed esternamente, da 499 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione agli studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età. Il PIME pubblica anche la rivista Mondo e Missione e l’agenzia quotidiana di informazione AsiaNews. L’Ufficio Educazione Mondialità infine organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori. Tutte le info sul sito www.centropime.org