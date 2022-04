Accademia Italiana a ”Firenze Home Texstyle” con la collezione creata dalle studentesse

Le figure professionali più cercate dalla fashion industry? Designer che siano portatori di valori etici e capaci di sviluppare la ricerca in ambito di sostenibilità. Accademia Italiana, scuola di alta formazione con sedi a Firenze e Roma, prende parte a Firenze Home Texstyle International Fair, l’unica fiera internazionale in Italia sul tessile per la casa, nautica, spa, contract & hotellerie.

Dal 1° al 4 aprile la Stanza delle Meraviglie, allestita all’interno del percorso espositivo in Fortezza da Basso, ospiterà un’installazione con gli outfit sostenibili creati da alcuni studenti di Accademia Italiana per l’ecodesigner Cecilia Rinaldi. Sabato 2 aprile alle ore 14 la stilista sarà protagonista, insieme a Elena Iaselli, docente di Accademia Italiana, di un workshop dedicato ai giovani creativi, con focus sul tessile sostenibile e sulle nuove professioni della moda.

L’attenzione all’ambiente è il filo conduttore del progetto che AI porta in Fortezza da Basso in occasione della fiera: Cecilia Rinaldi è una firma dedicata alla moda slow, critica ed etica. Un’attività artigianale di abbigliamento ed accessorio, basata sull’eco sostenibilità ambientale e sociale. Utilizza, infatti, tessuti e materiali bio/organici provenienti da manifatture italiane. Su questi presupposti è stata sviluppata una proficua sinergia tra la designer e alcune studentesse di Accademia Italiana: Chiara Taruschio, Eleonora Cerchiaro, Laura Serani, Ainhoa Armanazanas, Ginevra Bertucelli, Caterina Venturelli hanno contribuito alla realizzazione di alcuni capi oggi in vendita sul canale ecommerce di Cecilia Rinaldi.

La collezione è stata progettata e realizzata a distanza, durante la fase della DAD, senza perdere di vista l’obiettivo: garantire la massima qualità e la sostenibilità dell’intera filiera. Solo fibre tessili 100% naturali, privi di OGM e pesticidi, pelli conciate al vegetale e tessuti realizzati rispettando un equo compenso e ritmo lavorativo. Attenzioni certificate dal sigillo ICEA, garanzia di salvaguardia dei Diritti Umani di tutti coloro che contribuiscono a incrementare il processo di realizzazione dei capi.

Accademia Italiana, Istituto di Alta Formazione dalla forte vocazione internazionale con sede a Firenze e Roma, è, dal 1984, punto di riferimento nella formazione per le industrie creative della moda, del design, della comunicazione visiva e della fotografia. Nel giugno 2020 entra a far parte del Gruppo AD Education, network internazionale specializzato nell’alta formazione per le discipline creative ed artistiche che riunisce 14 scuole e 40 campus in Francia, Italia, Spagna e Germania per un totale di oltre 10.000 studenti. Grazie a un corpo docenti costituito da affermati professionisti del settore, AI combina formazione teorica e attività pratica e laboratoriale, offrendo inoltre la possibilità di seguire le lezioni in doppia lingua, italiano/inglese. Oggi l’offerta formativa si compone di corsi di laurea triennale (accreditati dal MIUR nel 2012) – in Fashion Design, Design, Fotografia, Graphic Design e Design del Gioiello – oltre a sei nuovi bienni specialistici, legalmente riconosciuti dal MUR alla fine del 2019 – Fashion textile design, Fashion design and management, Interior Design, Product Design, Graphic Design, Fotografia. L’ampliamento della proposta di studi, consolida una storia importante che ha visto passare nelle aule dell’istituto grandi nomi della creatività internazionale quali Vivienne Westwood, Oliviero Toscani, Rik Owens, Carla Fendi, Alessandro Mendini, Domenico Guzzini, Brunello Cucinelli e molti altri