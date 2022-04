Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la JuniOrchestra per i bambini del Policlinico Umberto I

Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Sala Santa Cecilia – Domenica 10 aprile 2022 ore 18

LA JUNIORCHESTRA PER I BAMBINI DEL POLICLINICO UMBERTO I

Saranno i giovani musicisti della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dopo un’interruzione di un anno dovuta alla pandemia, a esibirsi domenica 10 aprile alle ore 18.00 (Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), per sostenere il Reparto di Pediatria d’Urgenza e Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I grazie alla collaborazione, arrivata ormai al suo tredicesimo anno, tra l’Accademia di Santa Cecilia, il Reparto di Pediatria d’Urgenza Policlinico Umberto I di Roma e la Fondazione Sapienza.

La JuniOrchestra, creazione tra le più fertili dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane, non è un’unica compagine ma è composta da quattro orchestre che coinvolgono ragazzi di età compresa tra i 5 e i 21 anni, per un totale di più di trecentocinquanta giovani musicisti: in questa occasione si esibiranno la JuniOrchestra Kids 1, Kids 2, Teen e Young. I giovani strumentisti, seguiti durante l’anno anche da insegnanti di grande esperienza come i Professori dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, in questo evento di solidarietà verso i bambini e ragazzi meno fortunati si esibiranno sotto la guida di Simone Genuini ed eseguiranno musiche di Weber, Händel, Čajkovskij, Beethoven, Bernstein, Mascagni oltre a composizioni dello stesso Genuini.

L’appuntamento annuale con i giovani musicisti della JuniOrchestra è stato di grande importanza per l’area dell’Emergenza Pediatrica del Policlinico. Le risorse ottenute negli anni hanno permesso non solo di acquistare molte attrezzature di alto livello tecnologico per l’assistenza, ma anche di erogare borse di studio a giovani specialisti per la formazione in questo moderno e complesso settore della pediatria. Questo concerto è stato negli anni un “biglietto da visita” che ha permesso di ottenere da numerose e prestigiose istituzioni ulteriori risorse, grazie alle quali è stato possiibile realizzare un nuovo e moderno Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, inaugurato nel dicembre 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e di migliorare le strutture e le attrezzature del Pronto Soccorso.

Grazie a questa proficua collaborazione, con il concerto del 2022 sarà possibile migliorare ulteriormente l’assistenza, l’accoglienza e la degenza del Pronto Soccorso Pediatrico che attualmente assiste circa 28.000 bambini all’anno, di cui circa 800 ricoverati nell’attiguo reparto.

IL PROGRAMMA

Il concerto si apre con i brani Nel castello del Re e della Regina e Una giornata speciale, composizioni con finalità didattiche di Simone Genuini, ovvero partiture create per favorire la crescita professionale degli esecutori e saranno eseguite dalla JuniOrchestra Kids 1 (età 6-9 anni). La JuniOrchestra Kids 2 (7-11 anni) si cimenterà, invece, in una Danza popolare francese e nel Coro dei cacciatori del Singspiel Il franco cacciatore di Carl Maria von Weber, eseguito per la prima volta a Berlino nel 1821. La JuniOrchestra Teen (11-14 anni) eseguirà invece il celeberrimo Alleluja di Händel, tratto dall’oratorio Il Messia (Dublino, 1742), quindi sarà la volta della Danza dei mirlitoni e Trepak dal balletto Lo Schiaccianoci di Čajkovskij. La JuniOrchestra Young, composta da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 21 anni, eseguirà il primo movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven con il celebre e folgorante tema del “destino che bussa alla porta”, forse l’incipit più conosciuto al mondo. Quindi risuonerà l’Intermezzo della Cavalleria rusticana di Mascagni e per finire un arrangiamento di musiche tratte dal musical West Side Story di Leonard Bernstein (il cui remake girato da Steven Spielberg si è appena aggiudicato un oscar per la “migliore attrice non protagonista”).

La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è la prima Orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Dal 2006 a oggi la JuniOrchestra è diventata una delle compagini giovanili più interessanti nel panorama italiano. Più di trecentocinquanta ragazzi, suddivisi in quattro gruppi per fascia d’età (dai 5 ai 21 anni) che eseguono musiche del grande repertorio sinfonico e cameristico spaziando da Rossini a Mozart, Vivaldi, Čajkovskij, Bartók, Puccini, Beethoven e molti altri. Sotto la responsabilità di Gregorio Mazzarese, seguita con professionalità e competenza dal Maestro Simone Genuini, direttore dalla sua fondazione, e dai Professori dell’Orchestra dell’Accademia, la JuniOrchestra ha avuto l’onore di essere diretta, tra gli altri, da Antonio Pappano, Mario Brunello, Steven Mercurio, Fabio Biondi, Salvatore Accardo e Giovanni Sollima. Insignita di prestigiosi Premi, quali il Premio Anima (2009), il Praemium Imperiale (2013) e il Premio Guido d’Arezzo (2017), la JuniOrchestra è impegnata in produzioni della Stagione “Tutti a Santa Cecilia”, prende parte a concerti e spettacoli, tiene il tradizionale concerto di Natale presso la Camera dei Deputati, ha suonato alla presenza del Presidente della Repubblica, ma soprattutto è impegnata in numerose esibizioni a scopi sociali quali il Concerto a favore dell’Unità Pediatrica del Policlinico Umberto I. L’attività on line realizzata tra marzo e giugno 2020 con il progetto Santa Cecilia Online for Kids ha vinto il Premio Abbiati – Filippo Siebanek 2021 della critica musicale italiana.

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

domenica 10 aprile ore 18

Concerto per il Policlinico

JuniOrchestra Kids, Teen e Young

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Simone Genuini direttore

JuniOrchestra Kids 1

Genuini Nel castello del Re e della Regina

Genuini Una giornata speciale

JuniOrchestra Kids 2

Popolare Danza francese*

Weber Il franco cacciatore: Coro dei cacciatori

JuniOrchestra Teen

Händel Messiah: Alleluja*

Čajkovskij Lo Schiaccianoci: Danza dei mirlitoni, Trepak*

Popolare Jump around*

JuniOrchestra Young

Beethoven Sinfonia n. 5: Allegro con brio

Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Bernstein West Side Story (arr. Jack Mason)

*Elaborazioni di Simone Genuini

Biglietti da 10 a 40 €

I biglietti possono essere acquistati presso:

Botteghino Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Viale Pietro De Coubertin. Infoline: tel. 06 8082058

tutti i giorni ore 11-20, nei giorni di concerto fino all’intervallo.

Call Center TicketOne Tel. 892.101, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 21.