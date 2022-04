Continua la stagione di fACTORy32

con lo spettacolo ACCORDO DI MARE, con Enrico Ballardini e Riccardo Dell’Orfano

testi e canzoni Enrico Ballardini

produzione Odemà

Accordo di mare è un canto epico e onirico che scova le sue rime tra realtà, mito e fantasia, per chi pensa che non sia mai troppo tardi per partire, viaggiare, realizzare un sogno. Canzoni e racconti che esplorano le acque di quella necessità – recondita e nascosta in ognuno di noi – di non volersi fermare mai. Il viaggio non è sempre fatto di chilometri, ma di sguardi, fuori e dentro di sé. Viaggiare significa non fermarsi davanti alle proprie paure, alle proprie convinzioni e convenzioni, per incontrare chiunque, anche se stessi. Enrico Ballardini, accompagnato da Riccardo Dell’Orfano, ci porta a riflettere – dopo questi ultimi due anni – con un testo poetico, sempre alla ricerca di una rima continua, come in un racconto popolare dal sapore antico. La musica dal vivo accompagna le parole possibili di un uomo anziano che narra a chi lo assiste – e che lui vede come un gabbiano – una vita che forse non ha vissuto ma solo immaginato.

Durata: 60 minuti

Biglietti: EUR 14,00 + EUR 2,00 (tessera associativa)

Biglietteria:

Venerdì 6 maggio 2022 ore 19:30

Sabato 7 maggio 2022 ore 19:30

Domenica 8 maggio 2022 ore 16:00

Per accedere è necessario Super Green pass e mascherina FFP2, secondo le norme vigenti, inoltre è necessario registrarsi alla Associazione entro 24 ore prima dello spettacolo.

Per info: info@factory32.it – www.factory32.it