Alexanderplatz Jazz Club, Fabrizio Bosso Quartet & Paolo Silvestri Ensemble in Duke

FABRIZIO BOSSO QUARTET

&

Paolo Silvestri Ensemble

“DUKE”

Fabrizio Bosso, tromba

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Nicola Angelucci, batteria

Claudio Corvini, Fernando Brusco, tromba

Mario Corvini, trombone

Gianni Oddi, sax alto

Marco Guidolotti, sax baritono

Alessandro Tomei, sax tenore e soprano

arrangiamenti e direzione di PAOLO SILVESTRI

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, mercoledì 6 e giovedì 7 aprile, Fabrizio Bosso Quartet & Paolo Silvestri Ensemble, “Duke“. Si sente un anelito fresco ed unico, diverso e caratterizzato da anni di esperienza e competenza negli arrangiamenti pirotecnici che Paolo Silvestri ha elaborato per Fabrizio Bosso, la sua ritmica e la sezione fiati. Silvestri , dotato di un gesto coinvolgente, propone una lettura di Ellington colma di classe, eleganza e swing, cucita su misura per il trombettista torinese, timbricamente ricchissima, come gli originali del Duca, ma rilette con la coerenza dei musicisti di oggi. Tutte, ma proprio tutte, le virtù di Bosso trovano spazio: lo swing, la tecnica, la fantasia, la poesia. Accanto a Fabrizio gli immancabili Julian Oliver Mazzariello, che acquista sempre più consapevolezza del suo enorme talento, Jacopo Ferrazza, del quale si sentirà sempre più spesso parlare e Nicola Angelucci, uno dei batteristi più ambiti nel nostro panorama jazzistico. La sezione fiati è composta da solisti di fama, dal grande Gianni Oddi, una delle figure più amate e rispettate del mondo musicale, ad Alessandro Tomei, eclettico sassofonista ma anche clarinettista e flautista, passando per Marco Guidolotti, baritonista, polistrumentista, Mario Corvini, come dire “il trombone”, fino ai due colleghi Claudio Corvini e Fernando Brusco.

