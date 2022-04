Alexanderplatz Jazz Club, Nico Morelli Trio in concerto

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 14 aprile, Nico Morelli Trio. Pianista, compositore, Nico Morelli, in questo concerto con Luca Bulgarelli, contrabbasso e Marco Valeri, batteria. Diplomatosi presso il Conservatorio di Taranto, parte per Roma dove segue dei corsi di perfezionamento di piano classico con Aldo Ciccolini. Si specializza nello studio del Jazz nelle scuole italiane “Siena Jazz”, “Berklee School of Boston”, “Manhattan School”. Parallelamente, ha per professore Franco D’Andrea.Nel 1991, dal suo incontro con Steve Lacy et Glenn Ferris nasce l’album, Nella Sala Delle Arcate. Nel corso degli anni che seguono, Nico Morelli suona in concerto con Flavio Boltro, Enrico Rava, Paolo Fresu, Marc Johnson, Roberto Gatto, Bruno Tommaso, Roberto Ottaviano, Bob Mover , Sylvain Beuf, André Ceccarelli.Nel 1993, esce il suo primo album, Behind the Window.L’anno seguente, si diploma in Musica Jazz al Conservatorio di Bari, va in Francia e segue uno stage diretto da Paul Bley. Nel 1996, Nico Morelli registra con Roberto Gatto e Marc Johnson. L’album “The Dream”, nato da queste registrazioni, uscirà nel gennaio 1998. Dal 1997, forma il gruppo “Jazz Air Trio” con il contrabassista Paolo Ghetti e il batterista Vincenzo Lanzo. Da diversi anni, il trio si esibisce regolarmente attraverso l’Italia. Nico Morelli continua contemporaneamente le sue collaborazioni con altri musicisti, tra i quali Roberto Gatto, Giovanni Tommaso e Paolo Fresu. Il CD “Isole Senza Mari”, l’album del “Jazz Air Trio” esce nel luglio 1998. Nel maggio 1999, riceve il primo premio del concorso internazionale ‘Viva il Jazz’ a Milano. Lo stesso anno, riceve il terzo premio del concorso internazionale “Piano Jazz à Vanves”. Nel 2000, vince il secondo premio di composizione al concorso della Defense 2000 a Parigi. Nel 2002, Aldo Romano l’invita a partecipare al suo ultimo album Because of Bechet (Universal Music). Stabilitosi a Parigi dal 1998, Nico Morelli s’impone oggi come uno tra i migliori jazzmen della sua generazione. Pianista molto ricercato dai musicisti più rinomati della scena internazionale per il virtuosismo e la sensibilità del suo suono, è anche uno dei più richiesti per concerti con le sue formazioni. Suona regolarmente nei grandi clubs francesi e nei festivals in Francia e all’estero. Fedele alle sue origini e al Jazz Air Trio che ha creato nel 1997, ritorna spesso in Italia che l’ha riconosciuto come la rivelazione del jazz italiano.La sua ricerca musicale è centrata sulla fusione del jazz alla quale si miscelano le sonorità e le melodie classiche dell’inizio del 20° secolo. Ispirate alle opere di Ravel, Debussy, Fauré, Albeniz ma anche di Bach, le sue composizioni si caratterizzano per una ritmica propria al Jazz “Bianco”, nella linea di Bill Evans, con un equilibrio ritmico e una ricerca di timbro sonoro che gli è proprio.Nel 2007 realizza un album (“UnFOLKettable”, Cristal Records F) unico e originale nel suo genere, di grande interesse stilistico e culturale in cui fonde il linguaggio del jazz americano con le sonorità della musica folk del suo meridione e della sua regione: La Puglia. Tale lavoro rivisita in una nuova chiave anche l’Universo della pizzica riportandola alla luce sotto nuove angolature ed interpretazioni che fuse al Jazz creano un melange estremamente originale che si realizza in un concerto di grande impatto per un largo pubblico, non necessariamente un pubblico di jazzofili. Ha suonato con musicisti tra i quali: Bob Mover, Enrico Rava, Giovanni Tommaso, Marco Tamburini, Paul Jeffrey, Jay Clayton, Klaus Lessman, Paolo Fresu, Marc Johnson , Aldo Romano, Michel Benita, Sylvain Beuf , André Ceccarelli, Emmanuel Bex etc. Nico Morelli si é prodotto con suoi gruppi e in veste di collaboratore nei principali jazz-clubs europei:

Alexanderpatz (Roma), Tangram (Milano), Chet Baker (Bologna), Michelemmà (Napoli), Onyx (Matera), Modena, Verona, Duc des Lombards (Parigi), Sunset (Parigi), Travers (Bruxelles), Atanor (Bruxelles).

Ha partecipato a numerosi festivals internazionali:In Italia, a Vignola, Siena, Mola, Berchidda, Matera, Trapani, Monopoli, Taranto, Bari, Brindisi, Rome, Pavie, Tropea, Reggio Calabria, Teatro dell’Opera Rome.In Francia, al Festival de Jazz de Valenciennes, Festival “Esprit Jazz”, Auditorium St. Germain, Institut culturel Italien, Paris, Vannes Jazz-Fest., PorquerollesIn Messico, al Monterrey Jazz Festival con Sylvain Beuf e Neil Swainson. In Africa, al Festival del Jazz di Tangeri (Marocco), al Fes-Quintal Jazz Festival (Capo Verde).

Nico Morelli Trio

Nico Morelli, pianoforte

Luca Bulgarelli, contrabbasso

Marco Valeri, batteria

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com