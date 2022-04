Andrea Pucci con “Il meglio di…”

Di e con Andrea Baccan

con la partecipazione della ZURAWSKI Live Band

regia di Dino Pecorella

Lunedì 4 luglio, al Sequoie Music Park di Bologna, in scena Andrea Pucci con lo spettacolo Il meglio di…

Il nuovo one man show dell’artista è un work in progress che ripercorre, fuori dagli schemi teatrali, gli sketch che lo hanno reso celebre al pubblico in questi anni fino a oggi. La performance di Andrea Pucci sarà accompagnata dalla Zurawski live band.

L’evento presso il Sequoie Music Park è organizzato dal Teatro EuropAuditorium in collaborazione con AD Management.

PREZZI BIGLIETTI: I settore € 56,00 – II settore € 51,00 – III settore € 46,00 – IV settore € 40,00

Per informazioni e acquisto dei biglietti, la biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f,Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).

PREVENDITE GIÀ APERTE

su Vivaticket, Ticketone e Boxerticket

NOTE ARTISTICHE ANDREA PUCCI

Andrea Baccan (in arte Pucci) è nato a Milano il 23 agosto 1965 dove a tutt’oggi vive. Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò come concorrente barzellettiere nella trasmissione “La sai l’ultima?” (stagione 1993-94) dando il via alla sua gavetta. Pucci si esibisce con monologhi e satira di costume (non ama quella politica) coinvolgendo il pubblico. Spesso rievoca grotteschi episodi dell’adolescenza, sia vissuti in prima persona che non. In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret “Colorado”, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiato…tutto!», in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.

Televisione

(1993/1994) Canale 5: Vince la trasmissione “La sai l’ultima?”

(1995/1996) Canale 5: Sotto a chi tocca

(1999/2000) Canale 5: Ospite fisso a La sai l’ultima?

(2002) Italia 1: Le iene

(2003/2004) Rai due: Quelli che il calcio con Simona Ventura, come inviato

(2004) Rai due : Shake, trasmissione con Nina Moric

(dal 2006) Italia uno: Colorado

(2016) Italia uno: 101% Pucci Registrazione dello spettacolo teatrale

(2017) Italia uno : 4 puntate di BIG SHOW

2018 canale 5 Vuoi scommettere …

Teatro