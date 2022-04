Appuntamenti Piccolo Teatro venerdì 29 aprile

Oltre la scena – Il Teatro del Giorno Dopo

Venerdì 29 aprile, ore 17, Chiostro Nina Vinchi (via Rovello, 2 Milano)

Parole in pubblico

“Carne blu”, incontro con Federica Rosellini e Francesca Alfano Miglietti

Francesca Alfano Miglietti, critica d'arte, curatrice, docente di Teorie e Metodologie del Contemporaneo all'Accademia

di Belle Arti di Brera, dialoga con Federica Rosellini soffermandosi sulle metamorfosi, i “cambi di stato” e di specie, le

contaminazioni tra le forme artistiche presenti nello spettacolo Carne blu, in scena al Teatro Studio Melato fino al 30

aprile. Tra i temi della conversazione, il lavoro sul corpo, luogo elettivo delle mutazioni antropologiche che hanno

investito l’immaginario artistico degli ultimi decenni e centrale nella messa in scena di Federica Rosellini.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito piccoloteatro.org

Strehler100

Venerdì 29 aprile, ore 18, Fondazione Corriere della Sera – Sala Buzzati (Via Balzan, 8

Milano)

Piccolo Teatro di Milano e Fondazione Corriere della Sera

“Da città a metropoli. La dimensione urbana e architettonica”

Lezione di Stefano Boeri

Tra il 1931 e il 1971 la popolazione milanese cresce a una media del 15% ogni decennio, con una punta del 25% negli

anni Cinquanta. Sono gli anni del grande e spesso disordinato sviluppo edilizio di una città nel cui spazio urbano

convivono funzioni e realtà insediative diverse. La decrescita demografica che segna i decenni successivi coincide con

grandi rivolgimenti urbani: le grandi riconversioni (dalla Bicocca alle più recenti riqualificazioni) non hanno solo

modificato lo skyline della città, ma anche avviato processi capaci di cambiare radicalmente e irreversibilmente il volto

di Milano, trasformandola in una grande metropoli.

Stefano Boeri è Professore Ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano e visiting professor in numerose università

internazionali. È Presidente della Fondazione La Triennale di Milano e Presidente del Comitato Scientifico di

Forestami, il progetto volto a piantare 3 milioni di alberi nell’area metropolitana di Milano entro il 2030. Tra le altre

cariche, dirige il Future City Lab della Tongji University di Shanghai. Tra le sue pubblicazioni: Milano, Cronache

dell’abitare (Mondadori, 2007); Biomilano (Mantova 2011); Fare di più con meno (Il Saggiatore, 2013); Urbania

(Laterza, 2021).

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su fondazionecorriere.corriere.it

Milano,