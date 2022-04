“Avremo ancora l’occasione di ballare insieme” alla Triennale di Milano

Progetto: Daria Deflorian, Antonio Tagliarini

liberamente ispirato al film: Ginger e Fred di Federico Fellini

interpretazione, co­creazione: Francesco Alberici, Martina Badiluzzi, Daria Deflorian, Monica Demuru, Antonio Tagliarini, Emanuele Valenti

aiuto regia, collaborazione alla drammaturgia: Andrea Pizzalis

consulenza artistica: Attilio Scarpellini

luce: Gianni Staropoli, Giulia Pastore

scene: Paola Villani

suono: Emanuele Pontecorvo

costumi: Metella Raboni

direzione tecnica: Giulia Pastore

foto, video di scena: Andrea Pizzalis

cura, promozione: Giulia Galzigni (Parallèle)

amministrazione: Grazia Sgueglia

produzione: Associazione culturale A.D., Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Metastasio Prato

coproduzione: Comédie de Genève, Odéon – Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne à Paris, Théâtre populaire romand – Centre neuchâtelois des arts vivants, Théâtre Garonne – Scène européenne, Centre dramatique national Besançon Franche­Comté

con il sostegno di: Interreg France­Suisse 2014­2020 (programma europeo di cooperazione transfrontaliera nel quadro del progetto MP#3), Romaeuropa Festival

residenze: Ostudio Roma, Théâtre Garonne – Scène européenne

ringraziamenti: Lorenzo Grilli per il training tip tap e a ziamame per la collaborazione ai costumi

durata 100’

spettacolo in italiano con sovratitoli in italiano e inglese

Dopo Antonioni, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini scelgono di confrontarsi con l’immaginario di un altro Maestro del cinema italiano. Il titolo del loro ultimo lavoro nasce da un ribaltamento della frase che Amelia (Giulietta Masina) dice a Pippo (Marcello Mastroianni), un’anziana coppia di ballerini di tip tap sul viale del tramonto, alla fine di Ginger e Fred di Federico Fellini: “Non credo che avremo ancora l’occasione di ballare insieme”.

Dopo Quasi niente (presentato a Triennale Milano Teatro nel 2019), continua la ricerca del duo sul filo rosso che unisce le generazioni: in scena ci saranno infatti una coppia di trentenni, una di quarantacinquenni, una di sessantenni, anche se la coppia resta una sola nello scorrere degli anni. In questo modo, ognuno di loro può dialogare anche con quello che è stato e sarà in un altro momento della vita.

Creato durante il secondo anno di pandemia, lo spettacolo vuole trasformare il saluto malinconico della Masina (già ammalata allora di quel male che se la portò via qualche anno dopo) in un’occasione di incontro, dando vita ad una ballata dedicata agli artisti, al loro desiderio di essere un altro, alla loro determinazione a giocare. Una performance corale che diventa innanzitutto riflessione su di sé, sulla coppia e sul dialogo come possibilità di procedere insieme e generare azioni.

In occasione dello spettacolo e all’interno del Public Program di Triennale Milano, venerdì 22 aprile dopo la replica dello spettacolo (ore 21.15 circa) la coppia di autori, registi e performer dialogherà con Riccardo Caccia, docente e critico cinematografico, per indagare pratica e poetica del loro lavoro.

Daria Deflorian e Antonio Tagliarini sono autori, registi e performer – tra gli artisti italiani più brillanti e acclamati del panorama contemporaneo. Nel 2008 hanno creato Rewind, omaggio a Cafè Müller di Pina Bausch. Tra il 2010 e il 2011 hanno lavorato al Progetto Reality, che ha dato vita all’installazione/performance czeczy/cose (2011) e allo spettacolo Reality (2012), lavoro per il quale Deflorian ha vinto il Premio Ubu 2012 come miglior attrice. Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni (2013) ha vinto il Premio Ubu 2014 come miglior novità italiana e il Premio della Critica come miglior spettacolo straniero in Canada. Hanno poi creato due lavori site-specific: Il posto (2014) e Quando non so cosa fare cosa faccio (2015). Nel 2017 iniziano a lavorare al Progetto Antonioni/“Deserto Rosso”. Nel 2020 debutta il loro adattamento teatrale del testo Chi ha ucciso mio padre di Edouard Louis. Deflorian e Tagliarini sono artisti associati di Triennale Milano Teatro per il triennio 2022-2024.

