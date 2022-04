“Bellezza e Verità” e “Ofelia. Donna delle Erbe”

«Bellezza è verità, verità è bellezza.

Questo è tutto ciò che al mondo sapete e tutto

ciò che occorre sappiate».

John Keats, 1819

All’interno della Milano Beauty Week (3-8 maggio 2022), lo “Spazio Alda Merini” ospita alcune iniziative in un progetto a cura del CETEC Dentro/Fuori San Vittore.

In concomitanza con l’iniziativa cittadina, si è deciso di allestire la mostra “Bellezza e Verità” a cura di Myra Palange per il collettivo Art4toBe: 7 artiste aprono un dibattito sul tema che dà il titolo all’esposizione, visto il legame intrinseco che queste parole hanno con la cosmetica.

Il 6 maggio (h 18), nel giardino antistante la Casa Museo, è in programma lo spettacolo organizzato dal CETEC “Ofelia. Donna delle Erbe”, che vede al centro una figura femminile molto diffusa nell’epoca elisabettiana: la donna delle erbe, ‘herb woman’ altrimenti detta ‘donna saggia’, il cui lavoro era raccogliere le erbe e i fiori, che venivano usate in cucina e per usi curativi. Qualcuno preparava prodotti di bellezza e profumi. La storia si intreccia a quella di Shakespeare e della sua compagnia del Globe Theatre. Non si tratta di un semplice evento teatrale ma una performance multisensoriale e interattiva che vuole immergere gli spettatori nelle bellezze degli orti botanici, dei parchi, dei giardini, dei luoghi naturali presenti nei propri territori.

Testo Maggie Rose

Regia Donatella Massimilla, con Gilberta Crispino

Musiche dal vivo Gianpietro Marazza, Paola D’Alessandro, Gabriele Coltri

Costumi Susan Marshall, Barbara Annunziata.

Ringraziamo l’Erbolario per la collaborazione.

L’ingresso è libero, è vivamente consigliata la prenotazione all’indirizzo info@spazioaldamerini.com.

Nel weekend 7-8 maggio, come già avviene da tempo, coloro che vorranno potranno conoscere lo Spazio Alda Merini attraverso le Visite in Versi con le attrici del CETEC: un disegno espressivo che percorre la vita e l’opera della Poetessa dei Navigli e che desidera trasmettere, attraverso un linguaggio di emozioni, la bellezza dei versi meriniani, reinventando il gioco del trucco allo specchio che Alda viveva con il rossetto e lo smalto rosso.

Se volete consultare il programma completo, qui il sito ufficiale: www.milanobeautyweek.it/it/

Per informazioni: info@cetecteatro.it